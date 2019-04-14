【救鴿特工隊】受傷野鴿無處收容　義工創救援組：生命應公平對待

「無論任何形態嘅生命，都應該得到公平嘅對待。」 近日黃大仙屋邨出現虐鴿狂徒，一群來自「香港救援鳩鴿及雀鳥」群組的義工連日於上址搜索該名「狂徒」。群組創辦人Gian表示，除黃大仙外，各地區亦曾出現虐鴿、捉鴿事件，直言「你可以唔鐘意呢啲生命，但唔可以傷害佢哋」。 Gian三年前發現受傷野鴿，惟向不同機構、獸醫等求助均無援，被歸類為「家禽」的野鴿，送往漁護署往往只能落得人道毀滅的下場，遂決定創立鳩鴿救援群組，望大眾可關注動物權益的問題。她表示，幫助動物並非只有動物義工才可做到，若無人願意即時替牠們發聲，「好可能你見嘅會係佢最後一面」。

「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian表示，「唔好又睇下先、睇定啲嘅藉口，因為好可能你見嘅會係佢最後一面」。（黃偉民攝） 虐鴿狂徒現各區 義工：人人可救鴿 近日黃大仙鳳德邨疑出現虐鴿狂，「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian表示，除了鳳德邨，各區也亦非法捕鴿、虐鴿情況，包括將軍澳、牛頭角、長沙灣，牛頭角、鑽石山等較多野鴿出沒的地區，她直言「你可以唔鐘意呢啲生命，但唔可以傷害佢哋」，又表示保護鴿子，甚或是其他動物，並非只有義工才可以做到，「唔好又睇下先、睇定啲嘅藉口，因為好可能你見嘅會係佢最後一面」。

「唔好又睇下先、睇定啲嘅藉口，因為好可能你見嘅會係佢最後一面」。 「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian

大部份獸醫拒絕為家禽類別動物提供服務。（黃偉民攝） 遍尋救鴿方法無果 受傷野鴿無處收容 「香港救援鳩鴿及雀鳥」成立於三年前，Gian憶述一次在街上看見白鴿臥地奄奄一息，當時四處打電話、上網搜索資料均無果，又向多所動物診所求救，惟當時獸醫均拒絕提供服務，救助無門，最終野鴿只能等待死亡。 記者曾向嘉道理農場查詢，對方表示不會接收野鴿；愛護動物協會回覆指，由於野鴿屬於家禽類別動物，會方接獲野鴿後將轉交漁護署處理。香港非牟利獸醫協會執行主席麥志豪指，任何一間獸醫均有權按照不同因素選擇接或不接服務，根據獸醫管理局指引，獸醫應以動物福利為首，若福利與社會公眾利益發生衝突，應交予政府處理，例如若相關動物有機會影響公眾安全，即患有禽流感等，應向漁護署等通報。他表示，目前並無任何指引規限獸醫不可醫治某一類動物。

「無論任何形態嘅生命，都應該得到公平嘅對待。」

設群組交流情報 望社會人鳥共融

其後Gian開始搜索外國網站救治白鴿的方法，「如果當時識點處理，其實佢未必要死。」眼見雀鳥群組眾多，特別品種的雀鳥受傷，往往均會獲很多人幫忙，然而白鴿在港屬於家鴿類別，未領牌照不可飼養，若將受傷鴿子送到漁護署往往終落人道毀滅的下場。同是生命的鴿子卻極少人關注，於是萌生開設鳩鴿情報群，交流經驗及情報，十多人的小群組，漸漸增長至現時數千人，「無論任何形態嘅生命，都應該得到公平嘅對待」。

創立群組的主要目的，並非鼓勵人們隨便餵飼鳩鴿，Gian認為鴿子是「好多人忽略嘅生命」，希望喚醒人們對動物權益的重視，最終所有動物都有屬於自己的地方，自給自足，「做到人與鳥共融的社會」。她表示，可以定點公園餵飼白鴿，避免人鳥衝突，或以避孕糧大幅減少白鴿的產量，除了裝鳥刺外，利用更加人道的方法改善環境及人鳥衝突。Gian又指，一個人的力量非常有限，協助鳩鴿並不需要特別技能或證書，若看見傷鴿病鴿，切勿餵飼餅乾廚餘等等食物，可將其包裹並安頓到安全的位置。

「每個人都可以做啲嘢去改變世界」 「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian

漁護署提供過去三年接收及人道處理的家數字。

10年一宗野鴿染禽流感案​ 七成家禽遭人道毀滅

漁護署回覆《香港01》表示，過往十年，署方於2009年收集的雀鳥屍體中發現一宗野鴿感染禽流感的個案；另外，基於公眾衞生理由及禽流感風險，所有被檢獲的受傷家禽均會被人道處理；市民如發現受傷野鴿，可致電通知1823，署方接獲報告後，會安排外判承辦商收集有關野鴿及送到動物管理中心。

此外，根據漁護署所提供過去三年接收及人道處理的家禽（包括野鴿）數目顯示，過去三年，漁護署所接得的家禽，包括野鴿，約七成最後需人道毀滅處理，署方補充部份家禽於接收時已重傷自然死亡。

根據本港法例《公眾衞生(動物及禽鳥)(禽畜飼養的發牌)規例》第139章，禽鳥定義包括雞、鴨、鵝、鴿或鵪鶉。