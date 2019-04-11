【靈車違泊】紅磡殯儀館外靈車違泊　司機疑不滿警趕車抄牌爆罵戰

有附近殯儀店負責人表示，紅磡區殯儀館及長生店林立，因此有很多靈車違泊路邊。（蔡正邦攝）

紅磡溫思勞街對開有一輛靈車停泊路邊，有警員指靈車屬違泊，要求司機將靈車駛離。（讀者提供圖片）

疑不滿警趕車抄牌 司機警員牽罵戰

今日（11日）早上11時許，紅磡溫思勞街對開有一輛靈車停泊路邊，有警員指靈車屬違泊，要求司機將靈車駛離，否則就會抄牌處理。其間靈車司機與三至四名警員爭執，雙方擾攘約一小時散去，之後靈車司機將車駛離。據讀者提供圖片可見，一輛靈車泊在路邊單黃線，三名交通警員於路邊調查，有警員拍照取證。

早上7時至午夜12時 上址不能泊車

肇事長生店有女職員指，對事件亦不知情，並指附近不時有警員趕車。據現場路牌顯示，上址早上7時至午夜12時，均不能於上址泊車。「平時都好多車泊晒係到，今朝警察到場開咪叫違泊嘅車離開！」有附近殯儀店負責人表示，紅磡區殯儀館及長生店林立，因此有很多靈車違泊路邊，以方便殯儀館員工及司機工作。

業界人士：事件源於截查衝突

殯儀業界人士古先生（化名）表示，據他了解涉事的靈車，數日前於九龍殯儀館工作時，該車司機因沒有戴安全帶被警員截查，其間司機用粗口問候警員。「之後就有阿Sir（警員）於早午晚，每日三次嚟抄牌，掃晒成個紅磡！」古先生指，之後有警員於早上十時、下午四時及晚上十時到場抄牌。