【紅色暴雨・災情直擊】銅鑼灣冧棚架　電車停駛　營友風雨中露營

天文台今午發出今年首個紅色暴雨警告，廣泛地區錄得50毫米雨量。狂風暴雨吹襲下，多區出現棚架倒塌、高空墮物及水浸的情況，更有不少獨木舟或風帆人士墮海或被困求救，更有人一度失蹤。 不過，即使連日大雨，仍有人前往露營，有網民直播營地情況，帳篷在暴雨中搖晃，而露營人士則躲在涼亭中暫避。有網民直言猶如「真正的難民營」，提醒營友要一切小心，也有人認為明知天氣欠佳便不應露營，以免發生意外。

網民指時代廣場後方有鐵架墮下擊中私家車，提醒行人要在有蓋位置行走。（Denis Lau‎香港突發事故報料區）

北角英皇道近銀幕街亦有棚架搖搖欲墜，警方封鎖英皇道東行10米路段。（網上圖片） 整幅棚架倒塌擋路 天文台於下午2時20分發出紅色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，高達每小時100公里或以上的陣風吹襲香港。下午2時34分，港島銅鑼灣禮頓道114號有整幅棚架倒塌，棚架連沙包跌在馬路上。同一時間，時代廣場後方有鐵架由高處墮下，擊中私家車。北角英皇道近銀幕街亦有棚架搖搖欲墜，警方封鎖英皇道東行10米路段。

多人被困海上或墮海 有人一度失蹤

此外，狂風暴雨中，不少船隻受到影響，多人被困船上或墮海，甚至有人懷疑失蹤。下午2時48分，東龍洲碼頭對開，一男一女墮海，初步指他們抓住船隻，目前安全。而下午3時03分，西貢公眾碼頭對開亦有六人懷疑在三艘獨木舟上，需要警方協助。

至下午3時12分，長洲南氹灣路近天后廟，有人報案指與2名朋友玩獨木舟，其中一名60餘歲男子連獨木舟一同不見了，警方到場調查後，尋回該名男子，幸無受傷。

灣仔南營地情況。( ‎香港行山遠足之友照片)

紅雨中的營地 露營友匿有蓋涼亭

即使昨日發出黃色暴雨警告，但仍然有人前往或繼續露營。有露營人士在下午2時30分左右，直播灣仔南營地的情況，可見現場暴雨連連，多個帳篷在營地中被雨水打濕，而露營人士未有逗留在帳篷中，改為在有蓋涼亭中暫避，現場可見有不少小童。亦有其他露營人士分享營地情況的照片，更指是「背水一戰」。有網民留言形容是「真正的難民營」，有人批評「又行雷又大雨仲去露營，有事唔好求救」，並提醒眾人要小心安全。

營地情況。(香港行山遠足之友(吹水山谷）)

斷枝壓電纜電車停駛

下午3時許，灣仔莊士敦道英皇集團中心對開，有樹枝抵擋不住強風斷開，斷枝壓著電車電纜，受事故影響，跑馬地圈電車服務曾暫停近一小時。