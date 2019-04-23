【奪命車禍】十年釀三死逾百傷　直擊大涌橋路三大撞車黑點

昨晚(22日)大涌橋路發生奪命交通意外，翻查資料，過去十年此路段曾發生超過三十宗涉及傷亡的交通事故，共造成三死逾150人受傷，當中意外主要集中於三大交界位置，包括沙田路交界、沙田圍路交界、及獅子山隧道公路交界。沙田區區議員黎梓恩表示，是次肇事的沙田路交界位置不時有交通意外發生，上址設有「孭仔燈」，日後將會再次要求運輸署檢討「孭仔燈」的位置。

十年釀三死逾百人傷 三交界成黑點

翻查資料，過去十年大涌橋路曾發生至少30宗涉及傷亡交通意外，造成至少3死逾150人受傷，當中意外地點主要集中於三個交界位置，包括沙田路交界、沙田圍路交界、及獅子山隧道公路交界，當中沙田圍路曾發生至少14宗意外，其餘兩交點則分別發生最少五宗意外。

沙田區區議員黎梓恩表示，肇事地點為交通黑點。（黃偉民攝） 出事地點為交通黑點 區議員：要求改變「孭仔燈」位置 沙田區區議員黎梓恩表示，昨晚意外地點位於沙田路，經常有意外發生，早前亦曾有小巴翻側，屬交通黑點；而涉及意外的大部份均為職業司機，包括小巴、的士及巴士司機，於清晨或凌晨相對較少車的時候，或會選擇衝尾燈。此次意外位置為沙田路交界位，上址設有「孭仔燈」，他表示日後將會再次要求運輸署檢討「孭仔燈」的位置，以改善司機看錯燈號的機會，並檢討職業司機的駕駛態度。 另外，黎梓恩表示每兩個月便會開運輸委員會會議，包括談論交通燈號設計，惟「唔追到佢（政府）褲甩，都回應得較被動」。

三大交通黑點過往較嚴重意外：

沙田路交界奪命車禍 的士乘客搶救不治

沙田大涌橋路與沙田路交界，昨晚（22日）發生的奪命車禍，一輛村巴沿大涌橋路往沙田方向行駛，駛至富豪花園對開時，與一輛往沙田路方向的士攔腰相撞，的士男乘客昏迷，送院搶救證實不治。

2018年5月尾，一輛專線小巴往大圍方向行駛，駁至沙田路交界時，意外與一輛往火炭方向行駛的輕型貨車相撞，造成14人受傷。

2015年7月，一輛通宵巴士駛至上址時，於交界位置意外撞向的士，當中一名的士後座乘客疑未扣好安全帶，情況危殆。

沙田圍路交界 小巴遭攔腰狂撼釀一死

沙田圍路交界9年前亦曾發生死傷車禍！2010年5月17日，一輛小巴及的士駛至河畔花園對開，沙田圍路十字路口時，被一輛的士攔腰狂撼，小巴及後飛進一條5米深的行人隧道內，2名小巴乘客及1名的士乘客被拋車外，事件造成，釀成一死六傷慘劇。

2019年3月31日，一輛專線小巴於上址狂撼市區的士，意外釀成三男六女受傷。

2015年1月27日，一輛載客的士沿鄉事會路往河畔方向行駛，另一輛的士則往馬鞍山方向行駛，兩車士駛經上址時，疑有人看錯「孭仔燈」燈號導致兩車相撞，司機連同乘客共七人受傷送院。

2010年3月17日，一輛由專線小巴於上址與一輛私家車相撞，綠巴翻側，意外共釀15人受傷

獅子山隧道公路交界 小巴撞巴士攔腰撞​

2018年5月初，一輛專線小巴駛至大涌橋路與獅子山隧道公路交界十字路口，突被一輛巴士攔腰撞及翻側，當時司機及八名乘客受傷需送院檢查。

2014年1月24日，一輛的士與一輛吊臂工程車駛至上址時相撞，工程車翻側，的士及工程車上共有五人受傷，需送院檢查。