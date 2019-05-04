【反黑】新義安壟斷大埔地盤飯盒　警喬裝調查「警車」遭放GPS

大埔區多個屋苑近期動工，帶來大量地盤工人，由於地盤位置偏遠，造成飯盒供應市場，黑幫「新義安」看準時機，企圖壟斷地盤飯盒生意，向飯盒商販收取高達5萬元入線費，5000元保護費，並每個飯盒拆帳3元。警方新界北總區刑事部派員喬裝調查期間，車輛更遭人放置GPS定位追蹤器，懷疑不法分子企圖進行襲擊及毀壞車輛。是次打擊黑幫壟斷地盤飯盒行動中，拘捕4男4女，檢獲逾500個飯盒及現金逾2.1萬元。

【反黑】新義安進擊新界北 放LED燈敲詐小販 向女店員索清潔費

警方今日於大埔科學園科研路一個地盤外展開拘捕行動，打擊黑幫操控地盤飯盒生意。（網上圖片）

一盒涼瓜火腩飯、一盒乾炒牛河，為辛勞了半天的地盤工人祭五臟廟，然而，每個飯盒之所以能直送地盤，也要先過黑社會一關。黑幫公然壟斷地盤的飯盒生意，向飯盒供應商苛索入線費，他們每賣一個飯盒，也要向黑幫「進貢」三元。羊毛出自羊身上，到頭來，只會令工人捱貴飯。

地盤飯盒裡頭，暗藏著黑社會對供應商，及變相對工人的敲詐。（陳浩然攝）

入線費5萬保護費每月5千 每盒飯再拆帳3元

新界北總區反三合會行動組第一隊黃泳洪高級督察表示，大埔近期多個地盤相繼動工，帶來大量地盤工人，由於位置偏遠，用饍需依賴地盤外的飯盒商販，黑幫有見及此，利用刑事毀壞及勒索手法以企圖壟斷生意。據情報所得，黑幫一次性向商販收取5萬元入線費，每月繳5000元保護費，商販每賣出一個飯盒拆帳3元，收入十分可觀。

警喬裝調查期間車輛遭放GPS

警方自二月初派出數名喬裝探員到地盤搜集證據，發現受黑幫控制的商販會用刑事恐嚇的手段驅趕競爭者。其間不法分子向探員車輛放置GPS定位追蹤器，但行迹敗露被探員發現，探員未有即時揭露，亦未將車輛駛回警署，反而觀察一周至拘捕行動為止，雖然未見對方有進一步行動，但警方相信其目的是企圖跟蹤車輛，以進行襲擊及毀壞車輛。

不法分子於警方車輛上放置GPS定位追蹤器（陳浩然攝）

警方今日（4日）「收網」，於大埔區地盤展開拘捕行動，包括位於科學園科研路住宅樓盤「朗濤」地盤外，拘捕4男4女，介乎27至64歲，均有黑幫背景，涉干預汽車、串謀刑事恐嚇、外出時藏有盜竊工具等。警方檢獲大量證物，包括超過500個飯盒，現金2.1萬元，並截獲兩部運送飯盒的七人車，其中一輛車中搜獲3頂鴨舌帽及5對手套。