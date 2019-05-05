【密劫麥麥送】外賣員辛酸　需先付錢買餐　炒車被問：聽日返工？

麥麥送員工密密遇劫，揭露送外賣員的工作辛酸。昨夜下著連綿的雨，濕滑的公路上，外賣員駕著電單車，冒雨趕急送餐。記者向外賣員了解他們的工作保障，原來，外判外賣員要先掏腰包，自行付費給麥當勞買餐，將餐交到客人手上，才能收回款項。他們屬自僱人士，一旦有意外「自生自滅」，麥當勞及順豐皆不會理會。他曾炒車受傷，致電向順豐請假，只換來冷淡一句﹕「聽日返唔返到工呀？」

麥當勞麥麥送速遞服務，現時已外判予順豐旗下「順Phone車」。(王譯揚攝)

香港01記者昨嘗試電召麥麥送，由順豐旗下的「順Phone車」負責派送訂單。一名電單車配送員冒雨送貨，他透露，接單後前往麥當勞取餐，要先自行支付餐費，將食物送交客人手中才可以取回款項。

外賣員：「個地址怪怪，會有戒心」

當他接單後，會即查看派送地址，「個地址奇奇怪怪，話向邊度等，又冇實際地址，會有戒心」。若派送地點是唐樓，他會拒絕送上門，並要求客人落樓取餐，「唐樓危險唔會送，順豐要求送上門，個客死都唔落嚟，有啲經理好人，就幫你取消張單。」

他表示，亦有部分經理拒銷單，配送員要自行承受損失，「有啲麥當勞強硬性要你送上去，如果有事要自己食架啦。」今次事件後，他更加不會送上門，以保障個人安全。

屬自僱人士 若有意外「自生自滅」

他續指，「順Phone車」配送員是自僱人士，電單車、油費、維修費全部自負，一旦發生意外導致人命、財物損傷，麥當勞及順豐皆不會理會，形容是自生自滅。他指自己過往曾自炒受傷，致電向順豐請假，只換來冷淡一句﹕「聽日返唔返到工呀？」

有配送員指如果訂單地址古怪，會即時起戒心，而唐樓更會拒絕上門送貨，以保障個人安全。(王譯揚攝)

「順Phone車」配送員獲分派食物袋。(何鴻興提供) 部分受害人是外判工 職工盟組織幹事何鴻興指出，麥當勞「麥麥送」外賣速遞服務的舊外判公司為域迅，去年已由順豐旗下的「順Phone車」接手，今次的「密劫麥麥送」事件中，據他了解，部分受害人包括「順Phone車」配送員。 他指出，「順Phone車」配送員今次蒙受的損失，全由個人承擔，而順豐或麥當勞皆不會提供協助。原來，麥當勞客戶向麥麥送落單時，可要求現金或信用卡支付，訂單繼而轉送至順豐中央派單系統，按地區派單予配送員。 要自墊買餐 被騙的是「自己錢」 若配送員接獲現金支付訂單，他前往該間麥當勞後，要自墊買餐，當食物送抵客戶手中，配送員才可收回款項。而今次事件中，有配送員接了註明會支付500元的訂單，當他送餐至訂單地址時，被騙取或劫去的金錢，其實是自己的錢。如果遇到客人不出現、拒收餐、不願付錢等情況，何指出，麥當勞可為配送員取消訂單及退款，但亦有部分順豐合作的餐廳拒絕退款。 然而，配送員在送餐過程中蒙受損失，順豐或麥當勞不會作出補償。麥當勞方面，因配送員並非其員工，公司無需補償。而順豐與配送員簽約時，已在條款中寫明配送員為「自僱」。

配送員一旦遇上交通意外或蒙受損失，全部要自負。

一旦配送員在送餐過程中，發生事故導致人財兩失，他又有何保障？何鴻興直言是「乜都冇」，工傷無勞保、撞車無三保、遇騙自己受。曾經有配送員撞車受傷，即使順豐聲稱有為各位配送員購買保險，事實上，當配送員致電順豐熱線求助時，只會獲得「會研究下」的回應，然後便沒有下文。亦有配送員收錢後，到銀行櫃員機入錢不斷被拒收，始知是偽鈔，最終只能自己承受。

30秒內未接單 隨時「冇工返」

他續指，「順Phone車」配送員除了安全不獲保障外，更要面對順豐高壓評分制度及同事間的競爭。表現優秀、準時接單的配送員會獲最高評級，於周五例行報更日可優先報更，如果配送員因事未能上班、訂單派出的30秒內未及時接單等，會影響評級，隨時「冇工返」。有配送員連駕車時也密切監察派單Apps的最新情況，以免「漏單」，隨時危及個人安全。

時薪55元 每張單分10至20元

目前，固定工時的配送員時薪為55元，每小時約接一張單，每張單按距離可獲分10多元至20多元的配送費。而自由更的配送員只要在Apps中上線便可接單，每單配送費約20元起跳。雙方皆要自己準備電單車，自負油費、維修費等。