【中環催淚彈】EU車「漏彈」解謎　裝催淚彈裝備箱原來誤放…

中環干諾道中昨晚驚爆警車跌催淚彈事件，港島衝鋒隊一輛衝鋒車途經大會堂對開時，跌出裝有包括催淚彈等的裝備箱，稍後被車輛撞毀冒煙，需出動拆彈專家到場處理。究竟催淚彈如何從衝鋒車跌出馬路？原來該裝備箱被警員誤放車尾腳踏板，未有放回原位便開車，駛至干諾道中裝備箱終跌出馬路。

昨（8日）晚9時許，涉事衝鋒車沿干諾道中往灣仔方向行駛時，突然一個裝有催淚彈的裝備箱跌出車外，稍後一輛Benz私家車撞倒該箱後，有催淚煙彈損毀並冒出異味，警方爆炸品處理課其後到場，除私家車車底遺下催淚彈，干諾道中路面上亦有多塊碎片，爆炸品處理課專家需要封閉全線，用鉗將催淚煙彈夾出。

裝備箱置腳踏板 遺忘放原位便開車

據了解，涉事隸屬港島總區衝鋒隊的10號衝鋒車，昨晚於中環一帶進行巡邏，其間按指示返回警署用膳後，再將卸備的重型裝備放回警車出巡，警員將該個包括裝有4個手擲式催淚彈及多枚槍發式傕淚彈的裝備箱，放置於車尾的腳踏板上，疑遺忘放回原位便關門開車，衝鋒車在前往國際金融中心簽簿後，續往中環及灣仔巡邏，惟途經大會堂對開時，裝備箱終跌出馬路釀成事件。涉事衝鋒車隊於事發後仍不知情，於「漏彈」後回到現場增援，後來方發現催淚彈原來從自己車上跌出。