【澳門賭場劫案】四人落網　起回$310萬　扮女人踩線　變裝狂逃

周五（24日）清晨澳門四季酒店賭場310萬元籌碼搶劫案，澳門司警昨午極速在廣東省公安廳協助下，與珠海公安聯手在澳、珠兩地拘捕三男一女，並起回全部籌碼及所兌換之贓款，並揭發有人曾男扮女裝往賭場「踩線」，作案後繼續變裝及狂轉車，一度避過司警耳目，逃離澳門。

賊人昨晨（24日）闖入澳門四季酒店娛樂場搶走310萬元籌碼。（資料圖片）

● 四疑犯全為內地人

消息稱，被捕四人全為內地人，三名被捕男子分別姓鄧（37歲）、姓屈（27歲）、姓何（40歲）；被捕姓相（20歲）女子，則為其中一人的女朋友。當中鄧男及姓屈男，案發後逃離澳門，最終由珠海公安拘捕；何男及相女，則於澳門落網。其中三人將被控以「搶劫」、「禁用武器」和「加重傷人」罪；另一人將被控「接贓」罪。

● 一人曾男扮女裝

據了解，涉案四人曾多次往涉事賭場的娛樂場「踩線」，其中姓鄧疑犯更曾男扮女裝進入賭場，直至昨晨才聯同屈男闖入犯案，鄧男亦是案中用胡椒噴霧施襲之人。兩人得手後，往中區某快餐廳與女疑犯會合，並將所得的籌碼交予相女，繼而多次變裝及狂轉車，逃避警方耳目，一度成功離開澳門。相女事後將籌碼帶回路氹城一酒店，圖轉交何男散貨，司警透過「天眼」趁兩人接贓時將他們拘捕。

● 案發時胡椒噴霧襲擊保安及荷官

案發於昨晨約5時35分，兩名口罩賊闖入四季酒店娛樂場2樓高額投注區，施以胡椒噴霧襲擊保安員及荷官，在其中一張正有人賭博的百家樂枱，搶走31個10萬元籌碼後，搭的士逃去無蹤，過程僅2至3分鐘。司警指，胡椒噴霧在澳門屬禁用武器，該犯案手法亦是首次出現。

澳門司警對事件極度關注，事後發出新聞稿，指司法警察局與博彩監察協調局昨午立即與六間博彩企業，在博監局召開緊急會議，檢討相關保安措施，出席者包括博監局局長陳達夫、副局長梁文潤、司警局博彩及經濟罪案調查廳廳長梁文照等。