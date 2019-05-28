【雷雨襲港】天水圍沙洲里二村村民戰戰兢兢　恐豪雨再淹家園

大雨連日襲港，天水圍沙洲里二村接連遭受洪水侵襲，村民無不戰戰兢兢，多次張望閘外可有雨水淹至。昨日（27日）廚房被浸、損失數萬元家具電器的陳先生今日陣守家中，慎防大雨再招損失。

廚房被浸、損失數萬元家具電器的陳先生今日陣守家中，慎防大雨再招損失。（黃偉民攝） 天文台上午10時15分發出黃色暴雨警告信號，昨日受高峰110毫米大雨侵襲的天水圍沙洲里二村，今日銳減至10毫米雨量。但村民不敢鬆懈，廚房被浸、損失數萬元家具電器的陳先生今日陣守家中，慎防大雨再招損失。他表示昨日屋外其中一幅牆被豪雨沖至倒塌，只能臨時補救用防水物料填補。

居於上址數年的李生昨日生怕洪水危及兩名兒子安全，於是報警由消防員將兩子帶離水深一呎的屋內。（黃偉民攝）

居於上址數年的李生昨日生怕洪水危及兩名兒子安全，於是報警由消防員將兩子帶離水深一呎的屋內。他指幸好電器避過洪水，但驚訝水淹之快，據其他老居民所講，從未見過如此嚴重水浸。

他認為水浸是由於下游60毫米小渠難以疏導上游80毫米大渠的水量。昨日雖然天文台僅發出黃色暴雨警告信號，但屯門及元朗已達黑雨水平，其中天水圍更高達110毫米，雨勢強勁。今日天水圍雨量銳減，沙洲里二村未見水淹及膝的情況。