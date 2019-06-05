【校巴飄流記】九歲智障童「失蹤」三小時無人知　家長斥校方失職

九歲智障童無落校巴失蹤逾三小時，校巴保母、學校老師完全沒察覺，直至家長查詢，始揭發兒子根本無落車，更隨校巴由將軍澳「遊車河」至屯門。家長梁先生稱，事發後校方不但沒有道歉，更卸責稱是校巴公司責任，他感憤怒報警處理，又向教育局及匡智會總部投訴。

將軍澳匡智翠林晨崗學校有學童被遺留在校巴上，老師完全沒有察覺。（鄧栢良攝）

梁先生稱，周一(3日)其9歲就讀於將軍澳匡智翠林晨崗學校四年級的兒子如常上學，由家人送他上校巴，平時校巴約30分鐘便可抵校。當日學童於學校上課兩小時後，會搭校巴往牙科保健診所，而家長可自行前往藍田的牙科保健診所等待子女。

梁先生稱，早上10時半，陸續有兒子的同學到診所，惟自己遲遲不見兒子，焦急的他便向帶隊班主任查詢，班主任好愕然對梁先生說， 「我成朝都冇見過佢，書包都唔見」。梁先生稱，班主任更以為是他自行將兒子帶到診所。惟梁先生反駁指，學校通告寫明學生當日要如常上課兩小時，然後再由學校將學童送往診所，家長可自行前往診所。梁先生認為學校非常離譜，不能理解為何當日早上有班主任堂，而班主任點名發現學生不在時，為何不致電向家長查詢。

揭兒子無落校巴 隨車前往屯門

班主任稱其子不在課室內，而負責接學生落校巴的老師又肯定其子早上有上校巴，校方正在校內尋找。至早上11時，梁先生再致電學校，校方找遍了整間學校亦不見其兒子，於是致電校巴公司職員，始發現其子一直在校巴上無落車，隨校巴前往屯門，校巴公司安排車將梁先生兒子載回將軍澳校舍。梁先生稱，他於學校等兒子時，學校派了一名主任來向他講解學校的程序，完成沒有向他解釋兒子身處哪裡，「學校程序唔係我最關心嘅嘢，我最關心我係個仔依家係邊，最關心嘅係我個仔究竟發生咗啲咩事。」

梁先生指，事後才發現所謂的有老師見到兒子，只是見到校巴紀錄顯示兒子有上車，但無人知他沒有下車。梁先生事後有向兒子了解事件，當時兒子只說去了屯門，由於兒子智障兼自閉，未能就事件表達，「我就好擔心，發生呢件事會唔會令佢收埋自己。」

柒先生的兒子，事後只向爸爸表示去了屯門。（受訪者提供圖片）

事發至今無人就事件道歉

梁先生稱，事發至今仍沒有任何人向他道歉。而當日問學校為何會發生如此離譜的事時，校方只是派了一位學校主任向他講解學校就接送學生上落校巴的程序，更稱已跟足程序接送學生，是校巴公司的責任。梁先生表示，到現時仍對兒子失蹤的三小時感到疑惑，不懂為何接送將軍澳校舍學生的校巴，在仍有學生未落車的情況下，會前往屯門；而學校老師為何在接學生落車時，會遺留一名學生在車上而沒有察覺。

事發後，梁先生致電郵向學校投訴事件，校方回電郵給梁先生稱，會成立調查小組，並小組按照《匡智會處理不滿/投訴的政策及程序指引》，在七個工作天內，昨日開始正式調查。調查會在一個月內完成。

匡智會回應指，已知悉事件，並向相關家長解釋及即時成立調查小組作深入了解。學校已即時檢討機制及加強與校車公司的溝通，避免同類事件發生。匡智會對家長造成不便致歉。

梁先生不滿事發後，校方未有向他解釋整件事情。（鄧栢良攝）

警方發言人表示，牛頭角警署昨日（4日）接獲一名35歲姓梁男子報案，指其9歲的兒子於6月3日早上乘坐校巴到診所檢查，惟他發現其兒子未有於早上11時到達診所，向校巴公司了解後發現其兒子仍留在車上，報案人當日下午約1時接回兒子，該男童沒有受傷。報案人要求備案，案件由牛頭角分區人員跟進。

教育局回應指，收到有關的投訴，並已立即與學校跟進。校方表示已就此事向相關家長解釋及即時檢討機制，避免再發生同類事件。教育局已敦促學校檢視有關學童乘坐校巴之安排，及與家長加強溝通，確保學生安全。