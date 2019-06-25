【狗臂架殺人】六旬婦頭重創倒地成地血　孫兒身旁哭喊﹕嫲嫲呀！

青衣美景花園天降狗臂架，擊斃路過六旬婦人。美景商場一些商戶指出，事發時傳來「呯」一聲聲響，查看時便見63歲姓張婦人已經趴臥在地上，全無反應，鮮血慢慢在其頭部滲出，多人報警求助。當時，婦人的年約8歲孫兒站在身邊嚎哭大叫﹕「嫲嫲！」他致電父母求助後，數度嘗試走近嫲嫲身邊，惟被到場的警員阻止。救護員到場替婦人進行急救，當時地上有大灘鮮血，而婦人在急救後仍未見起色，送院後不治。有商戶坦言目擊生命離逝感不安，又指大廈過往曾發生多宗墮物事件，例如玻璃樽等，幸無人受傷，商戶向管理處反映後未獲理會，亦沒加建簷篷，他們皆擔心日後安全。

老婦被狗臂架擊中後倒地，一名男童在旁哭喊。(讀者提供)

美景商場商戶楊小姐指出，當時有街坊大叫，指一名婦人被擊中頭部倒地，她遂到現場查看，發現女事主趴在地上，全無反應，「趴向度，唔郁，冇人埋過去」。救護車一段時間後才到場，救護員將女事主平臥後，「已經成泡血響地下，啲人急救都好似冇起色。」她身旁站了一名看似就讀小學三、四年級的小朋友，他不斷哭喊，「一味喊，係咁嗌嫲嫲、嫲嫲。」小童更想走近女事主，惟被在場警員阻止。

大廈不時有高空墮物 商戶人心惶惶

商戶馬小姐當時在場執拾紙皮，突然聽到兩步之遙的位置傳來「嘭」一聲，轉頭查看即見一名婦人趴在地上，全無反應，身旁的孫兒大叫﹕「嫲嫲」，並不斷致電父母求助。馬小姐起初以為有人墮樓，她驚惶大叫，不敢上前查看，其後報警求助。救護車在十多分鐘後到場，將婦人送院。她續指，此大廈數個月前不時有物件墮下，最少有三次，例如玻璃、玻璃樽、紙盒，她就事件向通知商場，亦不敢在路邊工作，「商場冇交代過，冇跟進」，她希望可加設簷篷保障個人安全，會考慮會其他商戶有關方面提出要求。

她的同事利先生指，看不到女事主被什麼物件擊中，但她的身邊有一個狗臂架。其孫兒致電向父母求助後，其父親未幾到場及陪同送院。「好驚，呢度已經冇簷篷，冇遮冇掩，之前有試過跌過玻璃樽落嚟，冇砸到人。」他們有向管理處反映問題，但一直未有跟進，只好「自救」，盡量貼近商場牆身、在微微凸出的簷篷底走。

警方在現場調查狗臂架。(黃廸雯攝)