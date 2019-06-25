【狗臂架殺人】青衣天降狗臂架　女途人被擊中頭部亡　重案組接手

今（25日）下午2時30分，青衣細山路2至16號美景花園7座，有裝修工人報案指一個鐵框飛墮地下，一名63歲姓張女途人被擊中頭部，由救護車送往仁濟醫院，惜經搶救後不治。現場消息指，擊中女途人的頭部的物件為狗臂架，而大廈高層一單位的外牆搭有棚架，警方正調查是否有關連。葵青警區重案組第一隊接手調查。

美景花園業主立案法團回應事件指，有關工程由單位業主進行，並非屋苑工程，不清楚有關工程詳情，暫沒接觸到業主，詳情須向管理處了解。

美景商場商戶楊小姐指出，當時有街坊大叫指一名婦人被擊中頭部倒地，她遂到現場查看，發現女事主趴在地上，全無反應，「趴向度，唔郁，冇人埋過去」。救護車一段時間後才到場，救護員將女事主翻轉後，「已經成泡血向地下，啲人急救都好似冇起色。」她身旁站了一名看似就讀小學三、四年級的小朋友，他不斷哭喊，「一味喊，係咁嗌嫲嫲、嫲嫲。」小童更想走近女事主，惟被在場警員阻止。

美景花園服務處透過世聯贊問回應事件指，就今日於大廈平台發生的不幸意外，服務處深表難過，並向死者家人致以深切慰問。服務處一直非常重視裝修工程的安全，任何單位裝修尤其是涉及室外高空工程的，服務處提醒業戶及其裝修工程承辦商需確保工人做好安全措施。由於事件已交警方及相關部門調查，服務處會配合及提供一切所需協助。

屋宇署：會跟進是否涉違《建築物條例》

屋宇署發言人指，於事發後隨即派員到現場，發現有關大廈其中一個單位外牆搭建了棚架，但無明顯危險。署方會跟進有關事件，以確定是否涉及違反《建築物條例》。 署方指根據記錄，並沒有向有關大廈發出強制驗樓通知，亦無接獲在有關單位進行建築工程的申請或展開小型工程的通知。

探員到場調查事件。（資料圖片／黃廸雯攝）

本港過往多宗墮樓殺人事件

本港過往發生多宗墮物殺人事件，今年1月，尖沙咀彌敦道118號美麗華酒店有鋁窗由高處墮下，擊中一名持雙程證來港的內地女旅客，她送院後不治。

2017年1月，荃灣永順街近港鐵荃灣西站上蓋「柏傲灣」地盤，一支竹支從天而降，擊斃一名62歲退休男子。

2008年6月，47歲美容院女職員林惠霞途經灣仔道時，被食肆墮下的招牌壓死。

2004年1月，香港在五日內發生兩宗鋁窗墮下擊斃路人事件，其中一宗是油麻地平安大廈鋁窗飛墮，擊斃一名71歲老婦；另一宗是西環北街16至20號建隆樓，一個鋁窗從天而降，撃斃一名86歲老翁。