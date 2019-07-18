【屯門奪命工傷】測量員家屬痛哭認屍　遺下母親妻兒孤苦相依　

昨日（17日）屯門鳴琴路資助房屋翠鳴臺地盤，正進行拆棚工程，期間一塊石屎由高處墮下，擊斃37歲測量員劉志浩。死者家屬今早到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，神情哀傷，死者胞姊表示，地盤負責人至今未有清楚交代意外經過。家人透露，死者平時勤力工作，養活一家四口，誰料一場飛來橫禍，奪去一家的經濟支柱，遺下母親及妻兒孤苦相依。

死者親友認屍後離開殮房。（賴雯心攝）

今早9時許，死者劉志浩的遺孀、兩名子女、劉姐及劉母到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。眾人在殮房逗留約一小時後離開，劉母情緒激動，傷心痛哭。

死者的胞姊表示，昨早10時許收到弟婦來電，得知弟弟在地盤工作期間受傷送往屯門醫院。其後弟婦再次來電，已傳來惡耗，弟婦當時哭道：「志浩已經死咗啦，快啲嚟見佢最後一面！」劉姊表示，得悉弟弟死訊後傷心不已，在商場痛哭，隨後趕到醫院後見到弟弟屍體，「成身血，（我）傷心得滯，個腦實哂，講唔到嘢。」

死者母親認屍後痛哭。 （賴雯心攝）

死者為家中經濟支柱 兩名子女均有語言障礙

劉姊表示，弟弟自中五畢業後就讀建造業訓練局，並取得中工牌，其後一直在地盤工作，至今十多年。她指，弟弟一家四口與母親住在粉嶺嘉福邨，月薪約2萬元。由於弟弟沒有固定工作地點，故經常轉地盤， 每次地盤完工，都經由朋友介紹去其他地盤工作。劉姊續指，弟弟為家中經濟支柱，但突遭遇橫禍，遺下妻子、一名5歲兒子及3歲幼女，孤苦無依。而兩名子女均有語言障礙，學習速度較慢，弟婦現時只做兼職幫補家計。

死者沙井附近測量劃位 突被石屎擊中

劉姊批評，弟弟出事後，地盤負責人一直未向他們清楚交代意外經過，「（地盤方面）解釋都唔清唔楚，完全無交代」而志浩的姊夫表示，聽聞地盤早前處理外牆工程，故有安全網隔住石屎。而死者開工前一日曾有工程，唯昨日死者在沙井附近測量、劃位時，就被一塊石屎擊中，現時不知石屎由何處墮下。

而地盤承辦商新福港營造有限公司發言人表示，工業意外成因仍有待調查，現時已向死者家屬致以慰問及提供恩恤金。