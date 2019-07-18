【元朗奪命車禍】車長佳哥退休後再獲聘　同款巴士曾涉奪命意外

元朗發生奪命車禍，一名城巴車長不治。今(18日)午一輛969路線往天水圍的城巴駛至近大欖隧道收費廣場時，撞向前面一架貨車車尾，巴士車頭嚴重撞毀，車長被困重傷，送院後不治。城巴公司指，車長今年65歲，早前已退休，今年初透過「退休員工再次聘用計劃」獲公司再次聘用。 另外，是次意外中的巴士車身與今年3月西九龍公路奪命車禍中的巴士車型同款，兩次意外中，巴士車頭均被撞毀。巴士工會質疑車身設計有問題，促運輸署重新檢視有關巴士車身設計的規定。

事發時涉事城巴撞向前面一架貨車車尾。（王珮殷攝）

涉車城巴969路線由銅鑼灣摩頓台開往天水圍。記者前往銅鑼灣摩頓台站頭了解情況，969路線另一名早更車長黃先生指，死者人稱「佳哥」，今年65歲，退休後再受聘任全職司機，他平日輪班工作，今日駕駛早更車。黃先生指，佳哥駕車一向穩陣，出事路段亦非特別危險或高速，估計「可能咁啱有架死車喺度望唔到」，對事件感到不幸。黃又指，佳哥為人和善，「又傾得又玩得」，亦未有聽聞他有身體不適或長期病患。

車長們或發起籌款

另一城巴車長潘先生亦稱，佳哥為人很開得玩笑、「好玩得」，與車長之間相處和睦，但不清楚他是否有病痛、家庭環境等。潘先生稱，估計車長們會發起籌款幫助死者善後。

死者性格開朗

站頭的清潔姐姐何女士亦讚死者為人很好，性格開朗、脾氣很好，平時見到清潔姐姐會主動打招呼。何女士透露，早前知道佳哥通過身體檢查再獲聘用，何女士有叫他退休，佳哥回應指，「唔係咁辛苦、身體又ok咪揸吓。」

死者97年入職 退休後再次獲公司聘用

城巴公司透露，涉事車長今年65歲，於1997年入職成為城巴司機，今年2月14日退休，1月29日通過城巴「退休員工再次聘用計劃」的身體檢查，獲公司再次聘用，並於3月2日開始上班。城巴指，車長昨日休息，今早7時半首班車，中午12時25分至下午1時24分茶休後，於銅鑼灣駕駛 969號線前往天水圍方向，豈知於近大欖隧道收費廣場時發生意外。

死者今午駕駛一輛969號往天水圍的城巴時遇車禍。（魯嘉裕攝）

車禍傷者送院（鄧詠中攝）

2013年推出「退休員工再次聘用計劃」

城巴新巴公司於2013年推出「退休員工再次聘用計劃」，為應付車長不足。城巴公司指，現時任職至65歲退休年齡的車長，如能通過身體檢查，可獲以每年續約形式再聘用至68歲生日前一天為止，但由66歲起須每半年接受身體檢查，以確定適宜駕駛。城巴公司指，65歲或以上的車長佔整體全職車長人數3.5%。

根據運輸署數據，截至2017年12月31日，有效香港正式駕駛執照持有人數目為約226萬人。60歲至69歲的駕照持有人共有32.8萬人；當中65歲或以上的駕駛執照持有人佔全港駕駛執照持有人約7.6%，即約17.2萬人。70歲至79歲有4萬人；80歲至89歲有4,479人；90歲以上有121人。

根據《道路交通（駕駛執照）規例》規定，現時年滿70歲或以上的商用或民用車輛駕駛執照持有人必須每隔一至三年續牌，並遞交由註冊醫生所填寫及簽署的「體格檢驗證明書」予運輸署審批，證明自身體格適宜駕駛

涉事城巴車頭遭嚴重撞毀。（王珮殷攝）

城巴公司指，意外中的巴士車型為亞歷山大丹尼士 E500 12 .8 米雙層巴士，車齡為約兩年，最近於6月26日通過檢驗。

今年3月西九龍公路奪命車禍中的巴士車型與是次意外的同款，為亞歷山大丹尼士 E500 12.8 米雙層巴士，車齡為兩年多，最近於 2 月 11 日通過檢驗。兩次車禍中，車頭均被嚴重撞毀。

巴士工會質疑巴士車身設計有問題

城巴有限公司職工會回應指，工會不止一次向運輸署提出巴士車身設計有問題，司機位前沒有任何緩衝的部件，萬一有意外發生，司機往往首當其衝。可惜運輸署的回應只是指出有關設計符合歐盟規定，完全漠視過去多宗意外的事實，司機因為沒有緩衝而在意外中受重傷甚至死亡。工會將會繼續聯絡運輸署，要求署方重新檢視有關巴士車身設計的規定，以加強保障乘客及司機的安全。

巴士業職工會聯盟亦指，巴士車身設計有問題，車長駕駛位置前只有儀錶板，一旦發生意外車長便會首當其衝，可以講是非死即傷。巴士業職工會聯盟稱，過往與運輸署會議上不止一次提出巴士車身設計有問題，惟運輸署一再漠視巴士業界的意見，是敷衍了事還是麻木不仁、因循苟且。