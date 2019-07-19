【酷暑奪命】亞公角公園康樂助理員懷疑中暑致死　戶外工要注意

昨（18日）天文台錄得最高氣溫35度，刷新今年最高溫紀錄。炎氣逼人，戶外工作的工人要多加注意。沙田亞公角公園一名康樂助理員在巡查樹木期間，於偏僻路徑懷疑中暑，昏倒一段時間仍未被人發現，最終失救致死。政府康樂管理督導人員總工會人員指知悉事件，惟現時仍在調查成因及經過，暫不便透露。

工作後疑於偏僻地方候車時昏迷

警方消息指，在昨午3時許接獲報案，稱沙田亞公角公園有人不適。記者今（19日）到事發的亞公角公園視察，有附近丁屋的居民指，昨日同一時間近公園的車站，聽聞有人在候車期間暈倒。有居民聲稱暈倒者為政府檢查樹木的人員，自去年颱風山竹吹襲開始，他不時到公園及附近檢查樹木，身形纖瘦及寡言的事主，昨日完成工作後感不適，懷疑突然暈倒。沙田公園有外判工人表示，聽聞事主是在「巡場」期間，於偏僻的地方暈倒。外判工指自己則8小時均需於戶外工作，近日更熱辣至面紅耳赤。雖然她一天飲三枝700毫升大水，但仍覺得好熱及辛苦，對於昨日有人猝死情況感擔心，只好注意身體情況及不時補水。事件後，公園的管理層人員亦有叮囑工人多休息及喝水。

工傷不包括中暑 家屬難以追討賠償

社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南指，有聽聞事件，但未收到家人求助，現時仍然嘗試聯絡死者家人，未知事件是否涉及人為疏忽。他指，康文署在酷熱天氣下並沒有明確指引，指示工人在炎熱天氣下的休息時間長短，現時只靠公園主管彈性安排。他跟進的食環署前線員工中，蟲鼠隊以及清潔工友均向他反映，無論是外判員工或是公務員，時有需要在偏僻站點獨處工作，故亦有聽聞中暑後無人協助的個案。他強調，中暑並不被列入工傷行列，如工人並非公務員而是外判員工，家屬將難以追討賠償，「或者公司會比恩恤金，但唔比都係合法，雖然係唔合理。」家屬可循法律途徑追討，惟過程繁複，公務員相比之下則更受保障。