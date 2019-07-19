【酷暑奪命】中暑未納入工傷難索償　職安健罰則低64年零入獄

酷熱天氣警告由上周六起懸掛，持續六日至昨日午後方除下。沙田區昨日最高氣溫達35.3度，當日亞公角公園一名康樂助理員巡查樹木，途經偏僻路徑懷疑中暑失救致死，據悉他負責戶外檢查樹木。翻查資料，勞工處由2013年至2017年共接獲有100宗涉及中暑的個案。根據法例，僱主需考慮僱員中暑的風險及採取適當的預防措施，惟罰則過低，法例自生效至今64年，不曾有任何罪成者被判即時入獄，阻嚇力不足。有工會亦指，中暑未列入工傷之列，傷者或死者家人難以索償。

翻查資料，在勞工處登記的中暑工傷個案數字，2013年至2017年間共有100宗，當中不乏死亡個案。以2016年至2018年6月30日期間為例，涉及清潔工人中暑個案共13宗，其中2宗為致命個案。

根據職業安全健康局的《酷熱環境下的工作安全健康》指引，僱主應在工作地點架設遮蔽處、確保有良好通風，當酷熱天氣警告生效時，盡可能將工作編排於日間較清涼的時間及地方進行，提供適當機械輔助工具以減少工人體力需求、定時休息及輪替工作讓工人降溫、提供足夠的清涼飲用水等。而僱員應避免飲用利尿作用的飲料如茶及咖啡、穿著淺色及寬鬆衣服、在戶外工作時戴上闊邊帽等。

根據職業安全健康局的《酷熱環境下的工作安全健康》指引，僱主應為僱員提供足夠的清涼飲用水。（資料圖片）

而1997年訂立的《職業安全及健康條例》及1955年訂立的《工廠及工業經營條例》，列明每名僱主均須在合理地切實可行範圍內，確保工作中的僱員的安全及健康，包括考慮僱員中暑的風險及採取適當的預防措施。一經定罪，最高罰款額為2千元至50萬元不等，監禁刑期由3個月至12個月不等。

不過，根據立法會人力事務委員會去年的討論文件，實際判刑及罰額偏低。相關法例自生效日始至今，只有3宗個案曾獲法庭判處監禁緩刑，並沒有任何罪成者被判即時入獄。監款方面，以2017年為例，涉及違反職安健法例的每張傳票的平均罰款約為10,500元；2018年涉及建造業致命工業意外的檢控個案每條罪行判處的罰款平均為27,000元。就刑罰等問題，勞工處已向人力事務委員會提交修訂職安健法例的初步建議，以提高針對違法僱主、東主、處所佔用人的罰則。

中暑不納入工傷

勞工處曾回應傳媒指，《僱員補償條例》訂明若僱員如果在受僱工作期間因工遭遇意外以致受傷或死亡，包括若工作期間中暑導致意外並引致受傷或死亡。社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南指，以一般工傷個案為例，本來已無清晰界線決定是否工傷，而需要以三大準則「工時、工地、因工」就每個個案作判斷。他續指，中暑本身未列入工傷，而勞工處提出的「中暑引致意外」，他以「中暑頭暈撼頭埋牆」為例，指此類情況可當作工傷，但如果因中暑引發身體疾病而傷亡，未必會被當作工傷。因此，每一個個案都需要經勞工處調查，更甚者要經法庭裁決。他舉例指，過往曾處理一宗工友個案，因中暑而暈倒入院，康文署不承認為工傷，而毋須任何解釋。如果工友認為僱主無理，只可以訴諸法庭，但屆時會零收入，更要出錢打以年計的官司，最終令工友放棄追究。

他又指，如今次中暑暈倒的康樂助理員並非公務員而是外判員工，家屬將難以追討賠償，「或者公司會比恩恤金，但唔比都係合法，雖然係唔合理。」家屬可循法律途徑追討，惟過程繁複。

本港過往職場中暑事故

2019年6月﹕九龍城富寧街一學校地盤，一名54歲工程公司職員進行有關消防工程的拉線工序，事主指身體不適，暫停工作往冷氣房休息，下班時他突暈倒，送院後不治。警方調查後不排除有人在翳焗地方工作時中暑不適。

2018年5月：赤鱲角一名39歲工人在工地梯間昏迷，送院後不治。他生前患有心臟病，當日天氣炎熱，不排除有人難抵高溫致身體不適暈倒猝死。

2016年8月：一名60歲沙中線紮鐵工昏迷倒地，送院後證實不治，警方不排除他中暑致死。