【荃灣武器庫】檢懷疑TATP炸藥丫叉彈珠　O記跟蹤暫拘一男

周六（20日）早上，警方O記探員搗破荃灣隆盛工廠大廈一個武器庫，初步檢獲通渠水、木製丫义、懷疑天拿水、石灰粉及彈珠等物品。 據了解，探員於單位檢獲懷疑爆炸品「三過氧化三丙酮」（TATP）。 翻查資料，TATP又稱「熵炸藥」，可製作出具殺傷力的炸藥。少量TATP炸藥可造成嚴重殺傷力。

周六（20日）早上六時許，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）探員，於荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓一單位，發現大批鐵通等武器，並檢獲懷疑爆炸品。（賴南秋攝）

TATP炸藥威力驚人 很少劑量可炸毀汽車

行動中，探員於涉事工廠單位，檢獲懷疑爆炸品「三過氧化三丙酮」（TATP）。

據資料顯示TATP又稱「熵炸藥」，過往有外國恐怖份子利用雙氧水、鹽酸和丙酮等原料，自製成TATP炸藥。曾有外國網民拍片介紹TATP炸藥製造過程，很少的劑量足以炸毀一部汽車。

前化學教授馮應昇：炸彈時大量氣體 將物品破壞

港大化學系退休教授馮應昇表示，所有炸彈都會有爆炸危機，由於炸彈時有大量氣體將物品破壞，炸藥飛出去時有傷人效果。對於有指TATP的原材料包括雙氧水、鹽酸和丙酮，馮教授指不同爆炸品有不同材料，有的是於工業上可買到，但是製做過程並不是容易溝成。

製造過程不穩定 細節未必是安全

「密集空間產生大量氣體，氣體膨脹時對體造成傷害，或者是對物品破壞。」馮教授續指，對於TATP的製造過程不是秘密，於網上亦有相關的資訊，但他強調資訊的細節未必詳列，有機會存有灰色地帶，「細節未必是安全，有機會煲得溫度太高可能會爆！」不過，炸藥本身就是不穩定劑，製造過程本身有危險，如果有人於人口密集地方做炸藥，對自身及附近人士造成危險。