【港鐵事故．持續更新】大學站工程列車轉向架脫軌　消防出動協助

港鐵再發生故障！今日凌晨三時許，一輛工程車在大學站大學站以北五百米，進行更換路軌工程時，一個轉向架偏離路軌。受事故影響，火炭站往返大埔墟站一度暫停服務，多個車站擠滿候車乘客。今早港鐵車務工程總管李家潤表示，港鐵工程人員正進行搶修，由於工程需時，正常通車無期。港鐵正提供免費接駁巴士，來往沙田站及大埔墟站。有不少市民斥責港鐵故障頻生，更有在場有人鼓燥並指「點解你成日加價，都係做到咁樣！」、「等到下晝啦！」 上午8時42分，港鐵召喚消防到場協助移正轉向架脫軌的工程列車。

港鐵工程車懷疑出軌，工程人員正在搶修。(賴南秋攝)

港鐵車務工程總管：搶修需時 通車無期

今日（25日）早上八時許，港鐵車務工程總管李家潤會見傳媒講解意外原因。他表示今日凌晨約3時50分，一輛工程車在大學站以北500米，進行更換路軌工程期間，工程車一個轉向架偏離路軌，現在需時搶修，未知何時可正常通車。他指，工程人員希望盡快將轉向架放回路軌，車身現時穩定。港鐵正提供免費接駁巴士，來往沙田站及大埔墟站。

涉事工程車出軌 乘客等候接駁巴士

消息稱，涉事工程車懷疑出軌，現時停在大學站與大埔墟站之間的北行線路軌上，位置近科學園，其中一個車輛偏離路軌懸空。大批工程人員正在搶修。免費接駁巴士已抵達沙田、大學站等，現時已有不少乘客，在大學站外等候免費接駁巴士。據知涉事的工程車為「Kirow Railway Crane KCR250」，為起重機工程車。

港鐵事故車務狀況 東鐵綫列車服務受阻 大埔墟站塞爆

（網站截圖） 早上七時：火炭站往返大埔墟站，暫停服務 至早上七時，港鐵宣佈由於有工程列車在大學站附近發生事故，東鐵綫列車服務受阻。紅磡站往返火炭站，每3分鐘一班。火炭站往返大埔墟站，暫停服務，港鐵正提供免費接駁巴士。大埔墟站往返羅湖站，每6分鐘一班。至於大埔墟站往返落馬洲站，則每12分鐘一班。 凌晨五時：職員現正進行搶修工作 港鐵於凌晨5時10分宣佈，由於有工程列車在大學站附近發生事故，東鐵綫列車服務受阻。現時火炭站往返大埔墟站暫停服務，港鐵呼籲考慮使用其他交通工具，港鐵正提供免費接駁巴士。東鐵綫紅磡站往返火炭站維持每3分鐘一班；大埔墟站往返羅湖站每6分鐘一班；大埔墟站往返落馬洲站每12分鐘一班。港鐵表示，港鐵職員現正進行搶修工作。

港鐵故障服務受阻 市民轉乘免費接駁巴士

大學站工程列車轉向架偏離路軌，搶修需時，大埔墟站塞爆。（陳蕾蕾攝）

梁先生對於東鐵線故障覺得很麻煩。(賴南秋攝) 練波男乘客：故障感相當麻煩 乘客梁先生表示，原本約同朋友上午七時，到上水打籃球練波。然而到達大學站擬坐頭班車前往，始發現車站仍未開閘，原來發生事故。他指大失預算，只好考慮乘的士前往上水。所幸並非比賽而只是練波，但對港鐵故障感到相當麻煩。 大埔墟站溫先生：港鐵欠奉職員人手安排 於大埔墟站等車的溫先生表示，原本欲由太和站乘至大學站上班，他今早七時半看見新聞，提早十五分鐘出門，惟仍遲到。他表示平日上班只二十分鐘，現時相信需要一個半小時，又指「港鐵安排得太差」，欠奉職員人手安排，又未有在全部隊伍加設圍欄排隊。他表示港鐵需然出事故，但亦無可奈可「無得點，淨係可以搭佢。」