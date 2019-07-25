【港鐵事故．持續更新】脫軌十小時　大學站工程車已移正拖返車廠

港鐵再發生故障！今日凌晨三時許，一輛工程車在大學站以北五百米，進行更換路軌工程時，一個轉向架偏離路軌。受事故影響，火炭站往返大埔墟站一度暫停服務，多個車站擠滿候車乘客。今早港鐵車務工程總管李家潤表示，港鐵工程人員正進行搶修，由於工程需時，正常通車無期。港鐵正提供免費接駁巴士，來往沙田站及大埔墟站。有不少市民斥責港鐵故障頻生，更有在場人士鼓燥指「點解你成日加價，都係做到咁樣！」、「等到下晝啦！」至上午8時42分，港鐵召喚消防到場協助移正轉向架脫軌的工程列車。涉事的工程列車脫軌近十小時，至下午約二時，列車已扶正，往沙田方向駛回車廠，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

至下午約二時，涉事的大學站脫軌工程列車已移正，往沙田方向駛回車廠。

港鐵：爭取在下班繁忙時間前 完成搶修

港鐵發生工程列車脫軌故障，凌晨3時許一輛工程車在大學站以北500米處理更換路軌工程時，一個轉向架偏離路軌，火炭站往返大埔墟站服務受阻。港鐵工程人員在大學站現場進行搶修。至中午12時許，車務工程總管李家潤表示，近百名維修人員需「逐吋逐吋唧起，橫移，再逐吋逐吋放返轉向架」，修理需時，會爭取在下班繁忙時間前完成搶修工作。

至下午約二時，涉事的工程列車已扶正，往沙田方向駛回車廠，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

港鐵回應指，東鐵綫事故的修復工作已完成，有關工程車已被移離主行車綫。港鐵進行了一系列的檢查，確保行車安全，東鐵綫服務於下午2時27分陸續回復正常。

港鐵工程車懷疑出軌，工程人員正在搶修。(賴南秋攝)

港鐵車務工程總管：搶修需時 通車無期

今日（25日）早上八時許，港鐵車務工程總管李家潤會見傳媒講解意外原因。他表示今日凌晨約3時50分，一輛工程車在大學站以北500米，進行更換路軌工程期間，工程車一個轉向架偏離路軌，現在需時搶修，未知何時可正常通車。他指，工程人員希望盡快將轉向架放回路軌，車身現時穩定。港鐵正提供免費接駁巴士，來往沙田站及大埔墟站。

涉事工程車出軌 乘客等候接駁巴士

消息稱，涉事工程車懷疑出軌，現時停在大學站與大埔墟站之間的北行線路軌上，位置近科學園，其中一個車輛偏離路軌懸空。大批工程人員正在搶修。免費接駁巴士已抵達沙田、大學站等，現時已有不少乘客，在大學站外等候免費接駁巴士。據知涉事的工程車為「Kirow Railway Crane KCR250」，為起重機工程車。

港鐵召消防協助 搶修工作未完成

早上九時許，大學站工程列車轉向架脫軌，仍未完成搶修工作，工程人員忙於到場修復，港鐵召喚消防到場，協助移正轉向架脫軌的工程列車。至早上約九時半，大埔墟站外一名女子報稱不適，她倒臥地面，救護員到場將她送院。

至早上十時許，通往羅湖或羅馬洲列車不受影響，惟月台改為往紅磡的3號及4號月台候車，列車等候約5-10分鐘始開車，現時仍有不少人入閘搭車，車廂達八成滿。另外，職員表示受事故影響，乘客出閘免費不用扣錢。

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港鐵事故車務狀況 東鐵綫列車服務受阻 大埔墟站塞爆

（網站截圖） 早上七時：火炭站往返大埔墟站，暫停服務 至早上七時，港鐵宣佈由於有工程列車在大學站附近發生事故，東鐵綫列車服務受阻。紅磡站往返火炭站，每3分鐘一班。火炭站往返大埔墟站，暫停服務，港鐵正提供免費接駁巴士。大埔墟站往返羅湖站，每6分鐘一班。至於大埔墟站往返落馬洲站，則每12分鐘一班。 凌晨五時：職員現正進行搶修工作 港鐵於凌晨5時10分宣佈，由於有工程列車在大學站附近發生事故，東鐵綫列車服務受阻。現時火炭站往返大埔墟站暫停服務，港鐵呼籲考慮使用其他交通工具，港鐵正提供免費接駁巴士。東鐵綫紅磡站往返火炭站維持每3分鐘一班；大埔墟站往返羅湖站每6分鐘一班；大埔墟站往返落馬洲站每12分鐘一班。港鐵表示，港鐵職員現正進行搶修工作。

沙田新城市逾千人等接駁巴

港鐵列車服務受阻，沙田新城市有近3,000名市民，於港鐵沙田站外排隊等待接駁巴士。（香港01記者攝）

（香港01記者攝） 港鐵安排接駁旅遊巴 排隊市民「打蛇餅」 受事故影響，沙田新城市的列車服務嚴重受阻。現場可見，接駁旅遊巴不定時到場及開車，主要接駁市民前往大埔、火炭及九龍塘等地。近3,000名市民等待港鐵接駛巴士，商場、巴士站均是人潮並「打蛇餅」，龍尾更排至新城市廣場的中庭。現場可見，警方未有派員到場，港鐵派出約30名職員維持秩序，市民亦有序地排隊等待，間中有人因排隊問題發生口角。 打工仔陳小姐：應該投放更多資源 改善服務及系統 市民陳小姐表示，她於新城市等候接駁巴士，前往港鐵大學站上班，目前已經等待半小時，仍未能上接駁車，「同事叫我坐的士，不過連的士都冇！」陳認為，港鐵公司應該投放更多資源及時間，以改善其服務及系統，「對於地鐵事故，大家都習以為常，講多都係無謂！」她認為，港鐵應該着手更新車務系統，避免意外再生。

港鐵故障服務受阻 市民轉乘免費接駁巴士

大學站工程列車轉向架偏離路軌，搶修需時，大埔墟站塞爆。（陳蕾蕾攝）

梁先生對於東鐵線故障覺得很麻煩。(賴南秋攝) 大埔墟站逾千人排隊 等候接駁巴士 早上八時許，大埔墟站逾千人排列等候接駁巴士，最高峰時期大埔墟人龍站巴士站排至街市，再「打蛇餅」回大埔墟站內，長逾200米。於大埔墟站等車的溫先生表示，原本欲由太和站乘至大學站上班，他今早七時半看見新聞，提早十五分鐘出門，惟仍遲到。他表示平日上班只二十分鐘，現時相信需要一個半小時，又指「港鐵安排得太差」，欠奉職員人手安排，又未有在全部隊伍加設圍欄排隊。他表示港鐵需然出事故，但亦無可奈可「無得點，淨係可以搭佢。」 練波男乘客：故障感相當麻煩 乘客梁先生表示，原本約同朋友上午七時，到上水打籃球練波。然而到達大學站擬坐頭班車前往，始發現車站仍未開閘，原來發生事故。他指大失預算，只好考慮乘的士前往上水。所幸並非比賽而只是練波，但對港鐵故障感到相當麻煩。