【港鐵事故】港鐵逐吋唧起80噸工程車　爭取放工時間前完成搶修

港鐵發生工程列車脫軌故障，凌晨3時許一輛80噸重工程車在大學站以北500米處理更換路軌工程時，一個轉向架偏離路軌，火炭站往返大埔墟站服務受阻。港鐵工程人員在大學站現場進行搶修，車務工程總管李家潤表示百名維修人員需「逐吋逐吋唧起，橫移，再逐吋逐吋放返轉向架」，修理需時，會爭取在下班繁忙時間前完成搶修工作。 消防處上午8時42分奉召到大學站意外現場協助，現場消息指，消防派出事故安全及坍塌搜救專隊協助移正列車，但由港鐵工程人員主理「唧起」工程車，消防為輔助角色。

港鐵工程人員在大學站現場進行搶修，消防亦派出事故安全及坍塌搜救專隊協助移正列車。（王佩殷攝）

港鐵車務工程總管李家潤表示以往未見過類似工程車意外，會深入研究原因，在得悉意外後即時派出100名維修人員搶修，但移正工程車面對三大困難，首先工程車在路軌重達80公噸，加上意外發生在彎位，車身傾斜，人員修復時要顧及安全。他指維修人員需要「逐吋逐吋唧起，橫移，再逐吋逐吋放返轉向架」搶修需時，多謝消防處人員提供意見，亦多謝港鐵職員不斷進行修復。

消防派出事故安全及坍塌搜救專隊協助移正列車。（王佩殷攝） 現場消息指，消防派出事故安全隊及坍塌搜救專隊協助移正列車，但主要由港鐵工程人員主理，消防為輔助角色。早前工程人員將木板放入工程車底，中午12時許，人員將木板搬走。 消防事故安全隊乃鑒於2016年牛頭角迷你倉四級火，導致兩名消防員不幸殉職而成立，主要職能包括確保前線人員在事故現場安全、檢視前線人員在火警或大型事故中是否已採取適當的安全措施，以及在有需要時向現場主管提供事故現場風險評估的意見，確保前線人員執行職務時的職業安全。事故安全隊隸屬消防及救護學院，在港島、九龍及新界總區設4隊，由總區助理消防區長做領導，隊員有隊長及隊目等。