【葵涌警署】警方稱涉事警長舉槍「戒備」　指引揭姿勢屬企射狀態

一名警署警長昨晚（30日）在港鐵葵芳站外，兩度舉起散彈槍指向群眾，事件引來批評，亦有外媒質疑瞄準群眾及將手指放在扳機護環內，是極度差劣及犯了嚴重的安全錯誤。此外，警隊使用散彈槍指引文件的示範圖片揭示，涉事警長當時的舉槍的狀態，屬企射姿勢，與警方新聞稿所指的戒備姿態有所分別。

警方指當時兩名警員準備返回警署時，被大批激進示威者包圍、投擲雜物及刻意襲擊。 （余俊亮攝）

昨日晚上10時許，有一名警署警長在港鐵葵芳站外，兩度向群眾舉起長槍，被質疑做法不當。警方發言人在今日下午回應解釋，指當時已準備返回警署，兩名警務人員被大批激進示威者包圍、投擲雜物及刻意襲擊，其中一名警務人員被多人襲擊，為保護自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是舉起已裝上布彈袋的長槍戒備，又指警員在被襲其間，被搶去防暴頭盔。翻查資料，該名警長舉起的是美製雷明登870 P型散彈槍，而根據警隊使用散彈槍指引文件的示範圖片，該名警長當時曾以企射（Standing Position）姿勢將散彈槍指向群眾，與警方發言人所指的戒備的狀態（腰平戒備 Hip Ready）有所分別。

此外，該指引亦列明，除非決定射擊外，警務人員的扳機用之手指要放在扳機護環外，以及切勿將槍械指向任何不欲射擊之人物或物件。惟當時該名警長在人來人往的港鐵葵芳站外，近距離將長槍指向人群，而且現場多張不同角度的照片亦顯示出，該名警長的右手食指在扳機護環內位置。

外媒：手指放在板機前，極度差劣

外媒《商業內幕》報道指，當時有多個媒體在現場拍攝到一名香港警察持雷明登槍瞄準群眾（waved a Remington shotgun at the crowd and aimed it at individuals），質疑他該做法及以手指放在板機前，是極度差劣（extremely poor trigger discipline）及犯了嚴重的安全錯誤（makes a grave safety error），並有機會做成非刻意情況下的傷亡（lead to unintentional injury and death），又指與美軍及美警的訓練相比，除非打算開火，否則要避免手指放在扳機上，避免走火（In the US, the military and police are trained to avoid putting their finger on a weapon's trigger unless they intend to fire）。