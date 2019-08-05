【8.4全港示威】無警告下開槍？　警：不同角度或拍攝到不同東西

8.4港島西及將軍澳集會遊行，演變成全港多區「游擊戰」，亂況持續至今日（5日）凌晨。警察公共關係科高級警司余鎧均，凌晨4時45分在牛頭角分區警署會晤傳媒，她批評示威者行為愈演愈烈，警方再次予以最強烈的譴責。對於四度被追問觀塘警署警員在毫無警告下，從高處發射海綿彈，她指「唔同角度可能影到唔同嘅嘢」，大原則是可行情況下會做警告；至於天水圍警署有女示威者被警員抬入警署時，疑遭扯脫內褲，余則指該女士當時激烈掙扎。

足本觀看警方記者會，請點擊影片。

●「唔同角度可能影到唔同嘅嘢」

今日凌晨，觀塘警署警員在毫無警告下，突然由5樓向外發射多枚海綿彈及胡椒彈。余鎧均在會上被四度追問是否合理，加上該房間並無開燈、在不清楚警員編號、委任證下，該如何追究？她回覆「唔同角度可能影到唔同嘅嘢，喺可行情況下必須俾警告，先會使用最低武力控制場面。」她指警方大原則是可行情況下會做警告，制止暴力事件發生，但確實情況需查問當時的指揮官。

● 示威者佔領主要幹道

余鎧均稱，示威者昨在港九各區佔領主要幹道及隧道，破壞多處交通燈，攻擊警署及縱火等，暴力及違法事件不斷升溫，威脅他人安全。部分在西環集會人士走出德輔道西，佔據行車線，再轉向銅鑼灣非法集結，入夜後堵塞紅隧、軒尼詩道、將軍澳隧道及觀塘道等主要幹道，影響救護車服務，又破壞鵝頸橋一帶交通燈，意圖癱瘓該區交通，並在波斯富街縱火焚燒雜物及木板，用手推車推向警方防線。

● 警方逼不得已下施放催淚煙

橫距過去兩日（3日及4日），先後有多間警署被圍堵及破壞，其中示威者使用自製巨型彈射器，以磚頭及硬物射毀將軍澳警署玻璃窗，又於警署四周噴上侮辱性字句；亦有示威者於黃大仙警署向警員投擲懷疑腐蝕性液體。激進示威者刻意在港九新界製造事端，暴力行為愈演愈烈，警方逼不得已下施放催淚煙制止，但位置接近民居及遠射，故一直保持克制及多次警告，並在社交媒體及新聞公布提醒關閉門窗，附近老人院亦未受影響。

● 批示威者濫用私刑 強烈譴責

余鎧均批評，示威者如遇不同意見或向他們拍照的人，便襲擊他人及濫用私刑，此等又是否符合口中的公義呢？由於示威者暴力程度不斷升溫，警方亦別無他法，要相應提高所使用的武力，若非示威者使用武力，威脅他人，警方根本毋須以最低武力去制止。雖然警方譴責似乎變得無用，但她強調一件事如果做錯，不會因為發生很多次而變得合理，犯法始終是犯法，警方再一次予以最強烈的譴責。

● 少女疑遭扯脫內褲 「佢著裙激烈掙扎」

至於被問及一名少女被警員抬入天水圍警署，疑遭扯脫內褲走光，余鎧均指該示威者激烈掙扎，所以有兩位男警員加入行動，「佢係著住一條裙㗎，佢嘅掙扎亦都係非常之激烈，可能有你哋睇到喺鏡頭面前出現嘅嘢喇。」（詳見另稿）