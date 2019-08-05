【8.5罷工】示威者「不合作」策略一覽　主力癱瘓新西九東交通

由6月因修例風波引發的政治問題，示威者因一直未獲政府回應五大訴求，除發起多區遊行集會及號召罷工行動外，亦自發各種不合作運動，包括在繁忙時間阻塞港鐵及路面交通，盼向政府施壓及引起迴響。今早7時起，網民第二次發起「不合作運動」，在港鐵沿線阻礙車門關閉，多個站受影響甚至需暫停服務，幾近癱瘓全綫，西鐵綫及觀塘綫成為受影響的重災區，即使港鐵安排免費接駁巴士疏導乘客，亦受堵路影響難以在路面行駛；至於路面方面，同樣是新界西及九龍東重創，示威者由凌晨起，至少四度在九龍主要幹道龍翔道架設路障，往沙田及觀塘方向的車輛受阻，亦曾堵塞紅隧，而青山公路元朗段今早亦至少兩度被示威者以路障堵路，以及迴旋處「兜圈」，令交通嚴重受阻；巴士方面，受影響需改道的多是九龍東來往港島區的路線。相反，新界東、九龍西、港島及離島區雖然亦有示威者堵路、迴旋處「兜圈」，及阻礙車門關閉，惟情況遠較新界西及九龍東輕微。

新界西

+ 2

早於凌晨1時，示威者在美孚對開往九龍方向的葵涌道天橋、以及荔枝角道美孚巴士總站對開路面架設路障；西鐵元朗站、荔景站被示威者阻礙車門關閉，元朗站一度有多名警察到場；早上8時起，荃灣綫服務受阻，尖沙咀站至葵興站一度暫停服務；屯門站曾因有大量人士有衝突情況，車站需要關閉；西鐵綫往紅磡方向服務多次暫停；

至9時許，元朗站部分示威者發起阻礙公路，形點對出青山公路元朗段，有大批示威者將水馬推出行車線，往博愛醫院方向僅一條行車線正常行車，早上9時22分，一架長型貨櫃車在水馬陣前停下，青山公路元朗段往九龍、上水、屯門、錦田及八鄉方向受阻，至9時48分，屯門站巴士站逾百乘客等待港鐵接駁巴士，形點一期停車場轉出公路的出口被封。10時27分，青山公路元朗段有車衝向水馬陣，涉事司機及後被制伏。

新界東

清晨6時，東鐵大埔墟站一度有人投擲雜物落路軌；有人在上水新運路往九龍方向架設路障，而上水站接駁巴士位置則有近300名乘客候車；大圍站閘門被擋，令開往紅磡的服務受阻；東鐵綫九龍塘站至羅湖及落馬洲站一度暫停服務；

早上8時10分，大圍八爪魚天橋嚴重塞車；11時38分，有示威者在大埔廣福邨往吐露港方向設置路障，及後有司機移開，亦有零星駕駛者在上址的迴旋處兜圈堵塞交通。

九龍東

+ 5 + 4 + 3

鑽石山站約20人阻礙車門關閉、黃埔站至九龍塘站、觀塘站來回調景嶺站服務受影響，至早上8時半，觀塘綫服務受阻情況增加，多個港鐵站暫停服務，8時41分，將軍澳綫服務亦一度受阻，至9時40分，觀塘綫全綫暫停服務，即使港鐵安排免費接駁巴士行走暫停服務路段，亦受路面交通狀況影響，難以快速疏導乘客；

龍翔道至少四度被示威者佔領及架設路障，往沙田方向三條行車線受阻，至9時48分全封，往觀塘方向則有市民在車路步行；觀塘道與勵業街一帶多支交通燈失效，部分有破壞痕跡，交通情況混亂，而觀塘迴旋處亦有參與不合作的車輛兜圈；新清水灣道亦一度被人以路障堵塞，至10時16分，觀塘道往將軍澳方向車輛行駛緩慢。中午12時，西鐵綫元朗站至東涌綫青衣站的接駁巴士，亦受影響無法行駛。

九龍西

早上7時半，示威者在紅隧九龍入口設置路障堵路；8時半開始，旺角出現人龍等候過海巴士。

港島區

早上8時開始，銅鑼灣站至鰂魚涌站、灣仔站至鰂魚涌站及柴灣站服務一度暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站，鰂魚涌站至柴灣站的服務受影響；炮台山站有人阻礙車門關閉，不少乘客改乘其他交通工具，巴士站逾百名市民等候巴士。

離島區

東涌綫有多宗乘客按動緊急掣，阻礙車門等情況，列車服務受阻，9時22分，機場快綫服務受阻，全綫暫停服務；至9時24分，東涌綫青衣站至九龍塘站亦一度暫停服務。

港九新界各區路面受影響 多條巴士路線需改道

凌晨2時，運輸署指港九新界各處均有部分交通燈損毀，未能正常運作；清晨6時許，運輸署宣布多條日間巴士需要暫停，包括過海隧巴；至9時22分，九巴發出特別交通報告，指現時各區交通十分繁忙，九巴及龍運各路線的行車時間及班次皆受影響。

新巴七條日間路線改道行駛，包括清水半島來往蘇屋邨、將軍澳工業邨來往尖沙咀東、堅尼地城來往觀塘（裕民坊）、藍灣半島來往黃大仙、坪石來往上環港澳碼頭、堅尼地城卑路乍灣來往彩虹、鰂魚涌來往慈雲山的路線受影響，服務受影響區域主要集中在九龍東及港島區。