【8.4示威】速龍小隊面前肥男撥電吹雞　自稱良好市民：我無示威

8月4日晚上至翌日凌晨，全港多處有人示威，警方派員四出清場。其中在旺角警署對開，大批防暴警員及「速龍小隊」人員，部份跑至太子道西、界限街及大南街一帶街道進行驅散。香港電台當晚直播時，在界限街一間便利店拍攝到一隊速龍小隊人員，在便利店內與兩名男子爭執的場面，有市民隨即將片段上載到youtube備份。

自稱良好市民的肥男。(香港電台片段截圖)

備份片段長約4分鐘，可見一名肥身裁男子及一名金毛男，在便利店內與身穿速龍小隊裝備的警員發生言語爭執。片段所見，當時店內有兩名店員，約6至7名「速龍」警員，另有5至6名「韓國裝」防暴警員在門外守候。

片段一開始，見到一名肥身裁男子向速龍成員大叫「打我吖，你打我吖，我唔會打你，我係良好市民嚟!」警員回應了一句但很細聲，片段中未能清楚聽到。肥男再回應「咁大家細聲啲囉，你唔好個個講你嘅說話啦，好唔好呀?你咁X惡!」

同時間，金毛男則左手持電話，疑向著警員拍攝影片，右手則指向警員「X係老母你全部黑警!」另一名警員介入「你做乜X嘢呀?」金毛男說「我無戴口罩呀，咩呀，我影住你哋呀!影住你哋做嘢呀!」該警員回應「你咪影囉，你響度做咩先?有咩幫到你呀?」金毛男「你無嘢幫到我，我響度影相啫。」

該警員轉向便利店員問「有無騷擾到你呀?」店員說「無」警員又問「佢哋係咪買嘢先?」。金毛男一邊望住想插嘴，警員望向金毛男說「你咪繼續買嘢囉!你買嘢就買嘢、影嘢就影嘢，唔好阻住警察做嘢。」

與此同時，肥身裁男向後面的警員說，但片段的收音太雜：「跟住起碼四五個打X我」「衝埋去唔夠三分鐘」又向警員說「認得!嗰條肥仔灰色衫，一個肥仔嚟嘅!喂，有晒閉路電視呀...」

說回金毛男，他向警員說「我買罐啤酒」肥男即時大叫「你唔好搞X阿SIR得唔得呀」肥男又道「我唔識佢呀，我無示威無做過任何嘢!你唔信我，我今日大南街5點鐘飲到而家，過嚟呢度食個宵夜飲番盒鮮奶，我無任何嘅示威呀!」

肥男邊講邊用手帕抹嘴角，相信是抹血。他在速龍小隊警員面前撥電話：「喂兄弟，我而家俾人打到仆街，同我即刻燒落去大南街/大埔道嗰度，灰色衫條肥仔，X你老母『DUP』到佢同我打到佢老母臭X死!我而家響我屋企樓下間SEVEN，界限街/彌敦道」肥男收線時，有兩名速龍小隊成員互相打手號，同時動身離開便利店。

肥男見警員離開，立即向警員大叫「X你老母我唔係示威，點解你地唔追暴徒?點解你地唔追?幾百部車響度呀大佬你地!」一名速龍人員留下，向該名肥男解釋，數名隊員亦仍在店內戒備。肥男同時向警員提出訴求「唔緊要，而家我就想你...」惟片段鏡頭漸漸退出便利店，未能錄下完整的訴求內容，只聽到肥男不停講粗口；而店外的防暴警員則用無線電對話：「而家需要一架白車」。此時片段完結。