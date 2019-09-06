【8.31遊行・直播】示威者太子站跪地　求港鐵公開車廂衝突CCTV

今晨約7時，一名身穿黑色T恤、戴上鴨舌帽及口罩的少女，在港鐵太子站的站長室外跪下，聲言絕食，要求港鐵公開8月31日的閉路電視片段，其後再多兩名示威者加入跪地，在場有中學生及長者聲援，示威者則不斷高叫口號。

一名年約60歲的女士亦一同跪下，她聲淚俱下，並帶領在場示威者叫喊口號。 （邵沛琳攝）

【12:45】一名身穿綠衣的女士突然跪地，她情緒激動，不時痛哭及氣喘，要求港鐵必須交代8月31日的暴力事件。立法會議員張超雄再次發言，指市民希望港鐵保留當晚的閉路電視片段，是希望追查警方當時是否有濫用暴力。

【12:30】立法會議員張超雄向在場人士解釋，港鐵已「白紙黑字」回覆他的查詢，指會保留8月31日的閉路電視片段，亦有律師已代表當晚乘客向港鐵出律師信，要求索取當晚片段，惟他指理解示威者不容易相信港鐵，「當晚發生嘅事好恐怖，而且港鐵現時做法非常配合政府，我會再同佢哋（示威者）講聲」，部分示威者聞訊逐漸散去。

【12:20】現場有女學生表示，今早上學時已見到該名跪地少女，故放學立即趕來繼續聲援，「因為政府唔聽我哋訴求囉，講咗幾多次係五大訴求呀？政府都唔聽」。吳女士接受訪問時指，自己本來屬中立人士，惟目睹當局將是非黑白顛倒，直言感到很心痛，「啲示威者犧牲前途呀，佢哋都有父母生架」。

【12:10】一名年約70歲的女士亦戴上口罩，跪在地上帶領在場人士叫喊口號，示威者和應，該名女士情緒激動，不時痛哭，指自己是長者亦站出來，「你知唔知養大一個細路要幾耐？點解香港政府咁衰？香港人質素咁高，好心痛，真係好心痛！佢哋唔係廢青呀！佢哋有好多嘢可以做架，你哋個良心係咪死咗呀？」在旁有其他少女則陪同跪下，並遞上紙巾予以安慰。第四名女子此時亦跪下，70歲女士其後離去。

【12:00】至少四名身穿校服的女學生，到場舉起文宣，聲援示威者。立法會議員張超雄在facebook發帖，指港鐵回覆他的查詢時指，港鐵公司就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料亦一向有嚴謹的程序和指引，如公司認為有需要就個別個案覆查閉路電視片段，規定只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。一般而言，港鐵公司會於28日後銷毀錄影了的片段。如果有事情發生，片段日後或有需要使用，例如可能配合有關調查，這類情況錄影片段就會保留，已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留。

8月31日晚上發生港鐵太子站車廂暴力事件，造成多人受傷，港鐵被指協助警方封站搜捕，引起大批市民不滿。網傳港鐵今晚將刪除當日的閉路電視片段，一名黑衣少女今早7時許到場，她戴上鴨舌帽及口罩，並寫上「絕水絕食」等標語，跪在太子站站長室外，要求港鐵公開當日的閉路電視片段。

跪地少女稱「絕食絕水」 港鐵回覆張超雄：已保留涉事片段

不少網民聞訊趕至聲援，至10時50分，再有一名同樣身穿黑衣的少女加入跪地，另在11時10分，亦有一名黑衣男子加入跪地，要求港鐵公開當日閉路電視片段。現場約30名人士包圍著跪地者，協助他們與兩名港鐵職員理論，並要求涉事職員在15分鐘內向在場人士作出交代。三名跪地示威者情緒激動，有人更哭起來，在場有聲援者為三人帶來口罩及雨傘；現場非常悶焗，有港鐵職員為三人拿來大風扇，亦有人為三人撥扇，保持空氣流通。工黨立法會議員張超雄亦到場，協助示威者與港鐵職員討論，要求港鐵就事件給予正式回應。港鐵公司其後回應指，已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段根據程序和指引保留。

港鐵車務總監劉天成周一（2日）回應事件時，指出因涉及大量乘客容貌，關乎個人私隱，並不適合公開8月31日當晚太子站月台的閉路電視片段。