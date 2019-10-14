【10.13罷買】粉嶺大埔多名中學生被捕　一人頭部受傷需送院止血

昨日（13日）有網民發起「18區開花」行動，於各區商場進行大型集會，事件中大埔及粉嶺均有多名中學生被捕。大埔區議員區鎮樺表示，昨日於大埔超級城被捕的一名中四生，今日凌晨已獲釋，惟暫時未知拘捕他的原因。北區區議員陳旭明則表示，昨日共有26人於粉嶺中心被捕，當中大部份為中學生，其中一名學生頭部受傷，需送院止血，惟受傷原因暫時未知。 宣道會陳朱素華紀念中學鄺校長表示，昨日得悉事件便與家長到警署，又指校方會支援學生，表示「就算佢有錯都好，學校都有責任去教育，呢個係教育嘅地方。」而基督教香港信義會心誠中學呂副校長則表示，該校一名中三生被捕，校長雖正值病假，但得悉事件後已趕到警署與學生會面。

一名就讀於迦密聖道中學中學的中四生被捕。（蔡正邦攝） 粉嶺被捕中學生頭部受傷送院止血

北區區議員陳旭明表示，今日（14日）表示，昨日共有26人於粉嶺中心被捕，主要涉刑毀同非法集結，當中大部份為中學生，主要為就述中三、中四的15至16歲學生。他表示，該批中學生就讀的學校包括基督教香港信義會心誠中學、保良局馬錦明中學、東華三院甲寅年總理中學及宣道會陳朱素華紀念中學。 有到場的校長告知他學生未有受傷，有部份人擦傷。當中有名在學中學生頭部受傷，曾送往北區醫院止血，據他了解該名學生神智清醒並已出院，但未知受傷原因。另外，26人當中有1人轉送將軍澳警署，惟暫時未知原因。他表示，現時案件已交由大埔重案組處理，據他所知至今早尚未有人獲保釋，案件仍在處理中。 大埔被捕中四生已獲釋

大埔區議員區鎮樺表示，已接觸昨日於大埔超級城被捕的中四學生家長，該名中四生約14至15歲，昨日其母親告之凌晨五點多學生已獲保釋，但未知因何種罪名將其拘捕，暫時亦未了解到其保釋條件。他補充，昨日自己與同事已曾接觸大約10名被捕人士，據他了解約三名為中學生，年齡最少為該名是中四生，另外亦有中五及中六生，年紀最大則約50至60歲，詳情仍在向需向警方查詢。 他指該名中四生於商場外圍被捕，「突然被截停拉左」，質疑警方基於什麼原因拘捕，又認為警方現時「係唔係都拉左先，之後再諗點告。」

宣道會陳朱素華紀念中學鄺校長表示，昨日得悉事件後第一時間便與家長到警署。（蔡正邦攝） 陳朱素華校長：學校有責任教育 宣道會陳朱素華紀念中學鄺校長表示，昨日得悉事件後第一時間便與家長到警署，及後得悉被捕的中六學生不在警署，而是在在醫院，據他了解該名學生感不適自行要求到醫院。鄺校長表示，在警方看管底下，已與學生於醫院見面，又指在交談期間，眼見該名學生未有表面傷痕，但情緒欠佳。

校長續指，校方會支援學生，現時案件已進入司法程序，不便向學生了解事件詳情；校長昨日亦已親自問他受傷情況，但對方表示沒有受傷。鄺校長表示，一定不會開除該名學生，指「就算佢有錯都好，學校都有責任去教育，呢個係教育嘅地方。」又指現階段學校首要考慮為輔導該名學生。據他了解，該名學生暫時仍未有保釋安排。 心誠中學中三生被捕 基督教香港信義會心誠中學呂副校長表示，麥校長正值病假未有回學校，昨日校長得悉事件後，立即趕到上水警署；校長到上水警署，警方容許他與該名被捕中三學生見面，而該名被捕學生表示警署內未有受暴力對待。副校長表示，暫時該名學生未獲保釋，又表示不會懲處該名學生。