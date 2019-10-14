【遮打集會．總覽】防暴狂奔追捕一男子　紅衣外籍女子截停警車

周一（14日）晚上7時遮打花園舉行「香港人權民主法案集氣大會」，警方早前發出不反對通知書，是《禁蒙面法》頒布以來首次。集會申請人劉穎匡表示，收到警方的新增條件，基於《禁蒙面法》已實施，參會集會人士不可以蒙面。主辦單位公布逾13萬人參與集會。集會後，有示威者於IFC及干諾道中一帶堵路，又有示威者打破大會堂美心餐廳玻璃，大批防暴警員進行驅散，最少帶兩人，但未演變成嚴重衝突。此外，在天星碼頭，一名紅衣外籍女子，手持「LOVE」車牌衝出馬路徘徊，曾截停一輛警方豬籠車。

【2254】在天星碼頭，有一名穿紅衣的外籍女子，突然衝出馬路，手持「LOVE」車牌徘徊，她其後截停一輛警方豬籠車，之後離去。

【2249】天星碼頭有工人在地磚塗膠水。

【2246】民主黨立法會議員許智峯要求與指揮官對話。

【2236】大批防暴突然跑向舊天星碼頭停車場，即時制服一名男子，將他按地拘捕，其他防暴警員一路向外圍揮棍，一路呼喝記者：「唔好行埋嚟，驚你搶犯」，被捕男子高呼表示自己姓吳。

【2145】大批防暴警進入香港站。

【2142】逾百人聚集於德輔道中滙豐總行對開，約10名學生手持紙牌，上面寫著「能堅持到這一刻不是因為我們足智多謀，而是因為我們團結」、「If not us, who?」及「If not now, when?」

【2138】中環大會堂一間美心餐廳被人以滅火筒打破玻璃，有在場人士稱今晚不是「裝修」，要爭取國际支持，示威者停止破壞。

+ 6 + 5 + 4

【2123】就公眾人士在中環遮打花園集會，促請美國國會通過《香港人權與民主法案》草案，特區政府發言人對此表示遺憾。發言人表示，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的規定實行『港人治港』、高度自治，充分體現『一國兩制』得到全面和成功落實。人權和自由在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障。特區政府十分重視，亦必定全力維護。

發言人重申，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

【2105】一批防暴警員於龍和道香港站對開的上落客區制服一名中年男子，其間一名防暴警員手持胡椒噴劑指向圍觀人群，該名男子其後被警方帶上警車，防暴警員之後離去。

【2055】集會人士站滿遮打花園對出金鐘道，多輛往中環方向行駛的巴士停在路中。

【2050】大會公布集會人數逾13萬人，而外圍遊行人士由於在移動中，無法估計。

【2030】金鐘港鐵站約有十多名防暴警員戒備。

中環大會堂一間美心被打破玻璃。（廖俊升攝）

+ 5 + 4 + 3

【1930】E-kids成員Tommy阮民安上台，與集合人士再唱《願榮光歸香港》。阮民安表示，要做一件事中間會有很多困難，但香港人不會怕，香港人很團結。其後一同高呼「香港人，反抗」。阮民安又演唱《I Swear》，希望「手足」知道全港人未遺忘他們。

【1925】集會人士合唱《願榮光歸香港》，其後高呼「光復香港，時代革命」及「五大訴求，缺一不何」。

【1910】集會籌委會成員表示，香港人自六月開始以死相搏，為民主自由而戰，正如《衰仔樂園》所說，我們不會出賣靈魂。抗爭已成為生活的一部分，同時恐懼無處不在，今日的和平合法集會，亦因《禁蒙面法》承受風險，香港的制度暴力，令代議士無法發揮職能，單靠制度戰勝政府已是絕不可能，只能迎難而上。四個月以來，熟悉的城市變得面目全非，我們從無想過在港鐵遭受無差別襲擊，在家中聞到催淚彈，在街上看到警方發射橡膠子彈，再不能如以前安睡。生命、自由、追求幸福是美國宣言提出的重要價值，亦是香港人的共同夢想。當日柏林倒下，美國都有協助重建歐洲秩序，今日美國國會提出「香港人權與民主法案」，是重建香港秩序的第一步，令我們知道並不孤單。

集會籌委會成員提出七個願望，盡快通過「香港人權與民主法案」；重新檢視1992《香港關係法》；停止向香港輸出人群管制武器；對香港面對的人權打壓、不公義進行全面調查並作制栽；對香港作適切的人道援助；派專員到港檢視香港政治危機；第七協助啟動國際司法程序，調查濫權警員。我們會恐懼但絕不退後，「香港人權與民主法案」是我們其中一項武器，促美國盡快通重，並使用最嚴厲版本。

大會公布13萬人參與遮打花園集會。（余俊亮攝）

【1900】集會發言人表示，集會展示香港對爭取自由的決心，特區政府一直拒聽香港人的聲音，這是蒙面法後第一個獲不反對通知書的集會，要展示「和理非」的聲音，促美國通過「香港人權民主法案」，香港人讓世界知道在壓力之下，不會放棄自由，不會懼怕政府，亦希望警方會與香港人一起，站在自由一方。她相信香港人無懼打壓，亦會按警方要求，呼籲不會戴口罩，她重申要展示一個和平集會，令警方無理由腰斬，會方亦有足夠的糾察。

遮打花園於晚上7時舉行「香港人權民主法案集氣大會」，是警方實施禁蒙面法後首次獲不反對通知書的集會。根據警務處發給集會申請人劉穎匡的信件顯示，根據香港法例第241章，附遲法例K《禁止蒙面規例》第3（1）（c）條，任何人不得在身處根據《公安條例》第7（1）條進行的公眾集會時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面特品，否則即屬犯罪，一經定罪，可罰款2.5萬元及監禁1年。警方要求主辦單位提醒所有參與者需遵守《禁蒙面法》。