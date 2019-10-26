【譚仔米線】譚仔公開CCTV截圖　證藍衣男兩分店外貼告示

今午（26日）譚仔雲南米線位於觀塘廣場及油麻地分店門外貼出告示，內容指「本店注重環境衛生，不招待曱甴及不文明人士。不便之處請自省！」事件引起牽連大波，譚仔雲南米線傍晚公開兩間分店CCTV截圖，澄清告示非譚仔所貼。CCTV截圖顯示今日下午12時35分，油麻地分店有一名身穿藍色上衣及褲的人，手持一張告示並張貼於油麻地門店外，另一截圖則顯示，觀塘廣場分店玻璃上原本沒有告示，有人經過後玻璃位置出現告示。譚仔雲南米線又重申，譚仔屬於東利多集團（Toridoll）全資擁有，並非傳聞所指中日合資。 與譚仔屬同一母公司日本餐飲企業東利多（Toridoll）的「丸龜製麵-香港」，於Facebook專頁上表示，與譚仔屬於不同經營團隊，現時任何的非官網言論都不代表「丸龜製麵-香港」的立場，「丸龜製麵」將會就目前的情況報告日本總部。

譚仔傍晚發表聲明

譚仔：告示非由譚仔雲南米線發放

譚仔雲南米線發表聲明，指翻查CCTV記錄，顯示下午12時35分有一名身穿藍色上衣及褲（非譚仔員工）的人士手持非其公司發出的告示，並張貼於油麻地門店外，另外發現於較後時分有身穿相同服裝的不明人士，於觀塘廣場分店外張貼相同告示，與油麻地分店的CCTV錄得內容相同。片段證明相關告示屬他人捏造，並非由譚仔雲南米線發放，譚仔雲南米線公開該兩段CCTV記錄的截圖以作澄清。

譚仔公開觀塘分店CCTV截圖：

譚仔公開油麻地分店CCTV截圖：

+ 3 + 2

聲明：譚仔屬日本東利多集團（Toridoll）全資擁有

聲明又指，譚仔從未撰寫有關內容，店內員工亦從未張貼相關告示，相信屬於人為惡意中傷，譚仔已經撕掉店外所有非其公司發出的告示。

譚仔雲南米線特此重申，譚仔屬於東利多集團（Toridoll）全資擁有，並非傳聞所指中日合資，集團高度重視此事件，並保留法律追究的權利。譚仔雲南米線感謝顧客對該公司的關心，有關事件引致各人不安及不便，深感抱歉。

事發後，譚仔兩間分店的告示已被移除。譚仔負責人表示，初步翻查CCTV，發現中午12時許，有一個人途經並將該「告示」貼於店外，並於十秒內離去。至於譚仔會否公開CCTV，需交由總公司決定。他再補充，不排除公司會報警處理。下午4時，有警員到譚仔油麻地分店調查事件。譚仔亦於Facebook發表聲明，指有關告示並非譚仔雲南米線撰寫，網上圖片內容全屬虛構，店內員工亦從未張貼相關告示，相信屬於人惡意捏造。譚仔高度重視此問題，保留法律追究的權利。

丸龜製麵發聲明指，與譚仔屬於不同經營團隊。（網上截圖）

與譚仔屬同一母公司日本餐飲企業東利多（Toridoll）的「丸龜製麵」，於Facebook專頁上表示，與譚仔屬於不同經營團隊，現時任何的非官網言論都不代表「丸龜製麵」的立場，「丸龜製麵」將會就目前的情況報告日本總部。

日本連鎖餐飲企業東利多（Toridoll）於2017年以約21億元完成收購譚仔及譚仔三哥，單計香港營業額，集團於上一財政年度錄得按年跳升5.5倍至220.51億日圓。Toridoll旗下招牌則是「丸龜製麵」，於香港擁15間分店，截至去年12月底，Toridoll海外業務增加108間店舖，海外業務店舖總數目為572間。