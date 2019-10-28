【10.27集會】九巴車長吸催淚煙不適　工會要求公司強烈譴責警方

過去數月的示威風波中，遊行示威範圍往往超過原本的路線，令駕駛者難以掌握道路情況，容易進入示威範圍。昨晚，一名九巴車長駕駛載有乘客的905線巴士駛至彌敦道亞皆老街時，車長便因吸入催淚煙感到不適，乘客其後自行疏散。九巴工會要求公司強烈譴責警方於繁忙道路發放催淚彈的行為，妄顧道路駕駛者及乘客的安全，並要求警方就事件道歉。

昨晚一名九巴車長因吸入催淚煙不適，當時巴士上載有乘客。（資料圖片）

九巴職員權益工會發言人李國華稱，工會對於警方在繁忙道路發放催淚彈、妄顧道路駕駛者及乘客的安全的做法感到遺憾。李國華表示，公司早前是有向前線員工派發遇到突發情況的處理手法，如被堵塞在示威現場，而又有放催淚彈，車長應立即疏散乘客去其他地方暫避。

工會不滿警方的做法

惟昨日如車長因吸入濃煙而不適的情況，李國華稱，車長根本無能為力，不能做任何的預防措施，「揸巴士冇可能戴到面罩，會影響到視線，咁警方放催淚彈前又唔會通知我要放催淚煙啦，我哋估計唔到佢幾時放，我哋真係咩都做唔到。」

李國華稱，昨日事發後，不少車長對警方的做法不滿及感到遺憾，「我哋絕對唔認同係咁繁忙道路放催淚彈，咁多車有咩理由可以咁做？」李國華斥昨日已非首次有車長吸入催淚煙不適，早前亦有車長因吸入催淚煙，抵達總站時感不適送院。李國華表示，昨日幸好是堵塞在路上沒有行車，萬一當時的道路是暢順的，而催淚煙透過門縫進入密封的車廂，車長有機會在行駛過程中而感到不適不省人事，後果不堪設想，「萬一出事，你叫我告邊個？警察呀？佢哋個個都冇冧巴，我點告？」

九巴職員權益工會理事長李國華稱，工會要求公司強烈譴責警方於繁忙道路發放催淚彈的行為，妄顧道路駕駛者及乘客的安全。(資料圖片)

工會要求警方道歉

李國華斥現時警方警權過大，不分現場是示威者與否，都發放催淚彈，妄顧他人安全，「佢哋有冇考慮過當時情況真係需要放催淚彈？會唔會考慮用其他方法驅散先？」就事件，李國華稱會約九巴公司商討，要求警方道歉及承諾不再於繁忙道路放催淚彈，「我哋唔想再見到呢啲事發生，否則會有進一步行動。」

李國華亦指，九巴公司高層在事發後，沒有用嚴厲的字眼譴責警方，工會亦對公司做法不滿，「前線出咗事，有意外發生，車長係首當其衝，辛苦嘅係自己，你高層有咩做過？」工會希望九巴公司能譴責警方及要求警方執法前顧及道路使用者安全。

翻查資料，8月17日時，一名駕駛九巴98C線的車長，在駛經長沙灣道與欽州街交界時，吸入催淚煙，當車長將車駛回美孚站時感到不適，須送院治理。

吸入催淚煙的車長一度伏在軚盤上。（香港01直播截圖)

香港汽車會會長李耀培表示，駕駛者若不幸吸入催淚煙，應將車駛至一旁停下，謹記要打死火燈。李耀培稱，催淚煙會影響人的眼鼻等，令人感到不適，會影響駕駛者的駕駛判斷，對路人及乘客構成危險，司機停車後應找水或生理鹽水清洗面部，讓不適情況得以紓緩，休息約一小時後，因應當時環境及個人精神狀態，再考慮是否將車駛離現場，「休息下對路人同乘客都有保障。」