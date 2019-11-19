【工業意外】廠房爆炸24歲員工燒死　父母痛哭：佢仲叫我哋加油

上月30日，將軍澳工業邨發生二級火警，兩名工人燒傷，該處是一間生物柴油公司，其中24歲姓翁的青年七成皮膚燒傷，搏鬥17日後，最終不敵死神，傷重不治，遺下一對父母、兄長及妹妹。「每次一諗到佢喺張床度傷晒，都仲叫我哋加油，我個心就好痛……」痛失愛子的翁媽媽說著揪心，潸然落下。兄長與妹妹當初因全力照顧家人，已辭去工作，加上昂貴的殮葬費，令一家人將陷入財困。

口罩遮掩不了雙親倦容，翁繼猛發生工傷後，令翁家遭逢巨變。10月30日下午，位於將軍澳一間生物柴油公司發生爆炸，波及附近工作的兩名工人，其中一名為24歲的翁繼猛。據悉，當時他正在進行燒焊工序，懷疑涉事地點有殘留易燃氣體或液體，造成搶火及爆炸。翁父憶述當日從新聞得知一間生物柴油公司發生工業意外，兩人燒傷，豈料經警方通知後才知道其中一人是自己的兒子，與老妻隨即趕赴醫院探望，赫見平日精神奕奕的兒子，全身包上保護物料，動彈不得躺在病榻上，「每次一諗到佢喺張床度傷晒，都仲叫我哋加油，我個心就好痛……」說到此處，翁媽媽再也控制不住情緒，哭得呼天搶地，翁父在旁默默安慰，眼角還是不斷滲出淚水。

說到愛子臨終的情況，雙親哭得呼天搶地。 （呂凝敏攝）

ABS生物柴油（香港）有限公司上月發生爆炸，造成兩名職員受傷，其中24歲翁繼猛傷重不治。（呂凝敏攝） 轉院後情況轉差 變九成半燒傷 隨著三名子女出身，加上翁父身體欠佳，翁父母早已沒有工作，靠著子女的薪金過活。二人指，兒子加入該公司近兩年，與工友關係良好，由於性格寡言，回家後也鮮與家人談論工作辛酸，「佢有好多朋友，知佢出事之後，個個都湧去醫院探佢，親戚都專登嚟睇佢」。翁繼猛燒傷情況非常嚴重，當晚經伊利沙伯醫院醫護診斷後，證實七成燒傷，醫生指繼猛年輕，應盡力拯救，故經父母同意後，晚上轉院至沙田威爾斯親王醫院「博一鋪」，可惜情況變差，已變成九成半燒傷，醫護提醒家人「要有心理準備」，更估計繼猛生命只剩下三數天日子，翁媽媽聽後當場昏倒。

24歲翁繼猛（中）在工業意外中嚴重燒傷，搶救17日後不治，五口之家從此少了一人。 （受訪者提供圖片） 母親不忍愛子再遭火吻 決意土葬 「但佢撐咗17日」，翁父說時，還是為兒子堅定的求生意志感到驕傲，「依家都未知當時發生咩事，佢走嗰陣……對眼都係合唔埋架……」翁父不禁哽咽，淚水沾濕了睫毛。繼猛有一名哥哥及妹妹，二人全力貼身照顧他和父母。本月16日，繼猛終不敵死神，翁家還未照顧好各人的情緒，便要著眼處理經濟問題。雙親對於愛子發生意外的原因，仍是一個謎，「意外經過啦……全部都唔知，好想公司快啲查明係咩事，呢啲工業意外，一單都嫌多！」翁媽媽指，繼猛發生意外後兩日，生物柴油公司在家屬要求下才派人探訪，並在十日後以支票形式提供一筆慰問金，豈料當翁家打算將支票兌現時，卻發現「彈票」。翁媽媽指，兒子是燒傷而死，決不會選擇火葬處理遺體，「即係……佢已經係俾火燒死，我唔想佢再俾火燒多次……你明唔明呀」，說罷又隨即哭成淚人。兩老四出打聽過土葬費用約為40萬，現時仍在籌措中。

聖誕將至，翁父翁母想起當年一家到灣仔歡渡聖誕，如今只成追憶。 （呂凝敏攝）

涉事公司：勞工處與消防處正調查意外原因

香港01向ABS生物柴油（香港）有限公司查詢事件，獲回覆指勞工處意外調查組及消防處正在調查意外原因，當收到正式報告後，便會向家屬交代，至於慰問金亦於今日透過銀行轉賬向家屬發放。ASB生物柴油07年在香港成立，發生火警的將軍澳廠房於2013年落成，以回收廢油脂，包括菜油、動物脂肪、煮食廢油等油脂再生產成生物柴油。環保署於去年檢控ASB生物柴油公司排放未經妥善處理的污水至公用污水渠，被判罰款15,000元，當時署方指過往三年，ASB生物柴油公司因非法排放污水曾三次被定罪，環保署人員已加強監察，並要求該廠管理層全面加強廠方日常操作的管理。