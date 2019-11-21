【奪命工傷】赤鱲角地盤運水車輾過女工　頭傷當場死亡

機場第三跑道地盤一名女工人被運水車撞及，她頭部嚴重受傷，證實當場死亡。（黃偉民攝）

今日（21日）早上九時許，赤鱲角航天城東路1-9號一個工地，一名61歲女工人被運水車撞及，她頭部嚴重受傷，證實當場死亡。警方正調查意外原因。據現場消息指，女事主為一名洗車清潔工，事發位置為地盤維修區，她被運水車輾過頭部，傷重不治。

工權會：女工不幸被運水車撞倒及輾過

工業傷亡權益會發言人表示，今早9時許，赤鱲角機場一建築地盤近門口位置，一名61歲女工不幸被運水車撞倒及輾過，頭部重創，當場死亡。工業傷亡權指對事件深表難過，希望為家屬提供情緒支援、後事及工傷程序處理等協助，唯現時未能聯絡上家屬。

機管局發言人表示，今早約9時45分接報指，一名女工被運水車撞及，消防員及救護員到場營救，她其報證實不治。機管局續指對事件感到難過，對家屬表達深切慰問。事件已交由警方調查，局方亦正聯絡死者所屬公司。勞工處表示，現正調查今日（11月21日）上午在赤鱲角發生的一宗致命工作意外，意外中一名工人死亡。勞工處在接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

今年八月：三跑推土機司機 連人帶車墮海亡

機場三跑地盤曾發生奪命意外，早於今年8月12日，赤鱲角機場興建中的第三跑道工程地盤內，一輛推土機懷疑失控，推土機司機連人帶車墮海。該名38歲姓鍾男工人由工友救起，昏迷送院後不治。該姓鍾男工遺下妻子、三名年齡4至15歲的子女，以及年邁雙親。