【奪命意外】男子大埔單車徑首次駕電動滑板車　自炒送院亡

大埔發生致命意外，警方晚上8時42分接報，發現一名男子在吐露港公路單車徑，近吐露港花園附近昏迷倒地，旁邊有一部電動滑板車，懷疑自炒重傷，送往那打素醫院後不治。

有網民表示，晚上在單車徑踩單車時，在吐露港花園3區見到一名男子倒地，地上有血迹，頭部重創，有目擊者稱懷疑傷者炒車重傷，亦有人不斷呼叫傷者保持清醒，其間有救護員到場急救。

34歲死者首次玩電動滑板車慘喪命

據了解，死者姓游34歲，據悉任職地盤工人，第一次玩電動滑板車。晚上8時許，游與兩名男友人結伴，相約在馬鞍山欣安邨起步，各踩電動滑板車往大埔，三人當時沒有穿任何防護裝備。其間，死者突然加速，帶頭先行，兩名男友人到吐露港位置發現游倒地重傷，後腦受傷流血，而手及腳都各有1厘米長擦損的傷痕。

男子大埔單車徑駕電動滑板車自炒。

法例指所有電動可移動工具均需領牌

本年10月26日，將軍澳日出康城對開單車徑，一名35歲男子駕駛電動滑板車，與單車相撞，頭傷留醫四日後不治，為首宗涉及電動滑板車奪命車禍。

當時警方曾表示，根據香港法例374章《道路交通條例》，汽車定義是指所有機械推動的車輛，當中包括電動單輪車、電動滑行車、電動平衡車及電動單車。按香港法例所有電動可移動工具均需要領牌，惟市民在市面購買的電動可移動工具，並不一定符合香港法例374章A（車輛構造及保養）的安全標準，故不會獲准發牌。

任何人士如使用不符合安全標準的電動可移動工具，會對自身及其他道路使用者構成危險，警方會按法例執法，任何人士如駕駛電動可移動工具在馬路上、行人路及單車徑行走，均有可能觸犯「無牌駕駛」、「無第三者保險」、「危險駕駛」、「危險駕駛引致他人受傷」、「危險駕駛引致他人死亡」，最嚴重或會被判監十年。