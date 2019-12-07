突擊巡查港九五金舖檢過量硫酸、白電油　消防：比過去數年屬偏高

昨晚（6日）一批身穿印有消防處「打擊非法燃油轉注特遣隊」背心的人員搜查旺角新填地街地下一間五金舖搜查，檢走多箱懷疑載有易燃液體的玻璃樽，職員指包括約20多罐鏹水、洗地鏹水、松節水及電油。至今日再有位於銅鑼灣的五金舖被搜查，又檢走多罐危險品。有涉事店舖職員指消防處每年均定期派員巡查，但以前不會檢走貨品，只作口頭警告，又認為消防處規定的危險品儲存量很少，「間間舖都會過」。 消防處指最近收到線報，於港九各區有五金店舖懷疑過量儲存危險品的情況，昨今兩日採取特別行動突擊巡查，檢獲包括硫酸、白電油、天拿水等危險品，合共約378公升。消防指行動是處方主動及獨立行動，並沒有與其他部門合作，又指檢獲過量危險品數量對比於過去數年的巡查中亦算是偏高數字。消防未有回應行動是否與示威有關。

消防昨日巡查新填地街一間五金舖，檢走一批可疑玻璃樽。（網上圖片）

消防處助理消防區長（打擊非法燃油轉注特遺隊）梁有勝指，消防處會定期進行例行及突擊巡查，打擊危險品儲存、運送及使用的情況，處方於過去半年進行超過500次巡查，當中包括五金店舖，過程共檢獲23公升第三類危險品（腐蝕性液體），83公升第四類危險品（有毒物質），約600公升第五類危險品（易燃液體），處方已作相關跟進。

梁有勝表示，處方最近收到線報指，於港九各區有五金店舖懷疑過量儲存危險品的情況，分別於昨日、晚及今日採取特別行動，派出11名包括打擊非法燃油轉注特遺隊及危險品巡查專隊人員，其間於新填地街一間五金店舖發現過量儲存危險品，包括約90公升第五類危險品，及19公升第三類危險品。至今日處方亦再派員於港九各區進行突擊巡查，包括旺角、油麻地、灣仔及西環，派出29名消防人員，共檢獲250公升第五類危險品，及19公升第三類危險品。處方亦已向相關人士作執法行動。

澄清為消防處獨立行動

梁有勝指兩日行動是處方主動及獨立行動，並沒有與其他部門聯合合作，而今日行動已完結。梁又指，任何人士如儲存、使用及運送超過豁免量的危險品，據《危險品條例》一經定罪可被罰款25,000元及監禁6個月。梁有勝指處方一向關注危險品儲存的消防安全，不時例行及突擊行動，會以情報主導方式作參考，又指今次是接到不同線報指於不同地區都有懷疑五金儲存危險品的過量情況，沒有收到特定店舖的線報。梁有勝指今次行動中共發現250公升第五類危險品，以一間五金店舖是相當高，而對比於過去數年的巡查中亦算是偏高數字。

梁有勝指消防處的《防火通告第四號–危險物品》，列明各種危險品的法定豁免量，例如白電油的豁免量為20公升。被問到今次行動檢獲危險品數量之多，是否與近期示威活動有關，梁有勝指今次是就過去兩日行動作匯報，是否與示威有關不便回答。

消防於今日行動中共檢獲250公升第五類危險品，及19公升第三類危險品。（王譯揚攝）

被巡查五金舖：過去不會檢走 要拎都冇計

據《防火通告第四號–危險物品》中列出各種危險品的豁免量，當中鏹水包括硫酸及硝酸為10公升，白電油、天拿水及松節油為20公升。

今日被巡查、位於駱克道的一間五金舖職員指，今年第一次有消防人員到場巡查及檢走，未有警方陪同。消防處每年都有派員定期巡查，但以前不會檢走，只作口頭警告，但今次檢走了貨物。職員又指，生意主要做裝修、油漆師傅，沒有因社會活動而增加入貨量，又指消防的條例轄免量20公升只是很少的量，「間間舖都會過，20公升好少嘢，佢話要拎都冇計，冇得阻止。」

另一間五金舖老闆陳先生指，一間五金舖可儲存的松節水、天拿水、白電油等的份量，以每罐大約18公升計算只有大約兩罐，即共約30公升，因此賣完就要等明日再來貨，但未必每日都賣完。陳先生又指不覺消防巡查有增多，平時都是約數年才來查問一次，其實自己亦不想賣，指利潤不大但都會怕危險，因此盡量不會放於太外露位置。陳又指近半年都不見購買危險品的人有增加，估計同業亦不會因此多了入貨。