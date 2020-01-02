【奪命車禍】客貨車輾斃同事　被撞倒男傷者：睇番條片都驚！

油塘高輝道周四（2日）發生奪命車禍，一名82歲姓黃教車師傅駕駛客貨車至上址，突然失控撞毀路中心水馬，兩名過路途人被撞及及疑輾過，其中一名53歲姓林男途人重傷送院後不治，另一名46歲姓鄭男途人則頭部及手臂受輕傷。男司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。傷者鄭先生經治理後已可出院，但憶述事件經過仍有餘悸，「睇番條片我都驚！」。

據了解，涉事的八旬教車師傅為私人教練，入行數十年，平時於不同地區教車，有人指意外時車身機械失靈肇禍。工業傷亡權益會指意外中死傷者為銷售員，當時離開事發附近的店舖，前往地鐵站見客。工權會指53歲死者未婚，與弟弟一家同住，家中收入主要靠死者及弟弟，由於弟弟有妻子及幼兒要照顧，難於支付殮葬費，工會協助申請基金。死者不幸遇上意外，家人對此十分傷心。

傷者前額手臂擦傷：我當時都懵哂

而事件中的傷者鄭先生，前額及手臂擦傷，晚上經治理後準備離開醫院，他坦言「睇番條片我都驚！」他憶述，當時與同事一同過馬路，已經完全步過涉事客貨車行駛的行車線，並準備行過對面行人路，亦見不到該客貨車由後方駛近，不料客貨車會突然「轉軚」撞向兩人，當時鄭先生只感覺到有一股很大的衝力將他撞倒，「我當時都懵哂，成個人趴低」，其後他指自己很快站起來，但感到暈眩神智不清，亦不知道撞向他們的客貨車已剷上行人路並撞向石牆，只看到同事已失去知覺淌血倒地。鄭先生指被撞後自己的電話都遺失了，於是請求途人為他報警。