【奪命工傷】男工人遭起重機夾斃遺下妻兒　遺孀：依家唔知點算

鰂魚涌地盤昨日發生奪命工傷，一名姓黃57歲男工人被流動式起重機夾斃，遺下妻子及兩名兒子，其細仔只有11歲。今日(14日)早上，黃太及兩名兒子在親友的陪伴下前往域多利亞公眾殮房認屍，突然失去丈夫，黃太頓時感到無助，直呼「我依家都唔知點算。」

黃太及兩名兒子在親友的陪伴下前往域多利亞公眾殮房認屍。（陳諾希攝）

今早10時許，黃太及兩名兒子在親友的陪伴下前往域多利亞公眾殮房認屍後，一眾人神情悲傷離開殮房，細仔在旁攙扶著母親，黃太接受訪問時稱，丈夫為家庭經濟支柱，對於突如其來的意外感到無助，「我依家都唔知點算，岩岩發生意外，我都唔知點」。

細仔僅11歲 遺孀失家庭經濟支柱感迷茫

黃太透露，與丈夫育有兩名兒子，大兒子剛剛工作，11歲的小兒子仍在學。黃太稱，意外發生後她腦袋一片空白，雖然自己有份工作，但收入很低，而且自己經常患病，生怕以後無法負擔供樓及兒子就學的經濟壓力，「我好辛苦依家，個仔又細，先11歲，咁你話叫我點啦，發生咁嘅意外。」

工業傷亡權益會透露，昨日已與家人接觸，今日會聯同家人與死者所屬公司商討恩恤安排。

黃太（圖左）對於失去丈夫感到迷茫。(陳諾希攝)

昨日下午2時許，鰂魚涌華蘭路22號一個重建地盤內，一名姓黃57歲男工人在一部流動式起重機尾部與附近圍欄之間夾到，由救護車送往東區醫院搶救，其後被證實死亡。