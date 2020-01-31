【8.31五個月】示威者雜物堵路　防暴旺角道天橋截查數十人

8月31日太子站衝突事件之後，不時有市民於太子站B1出口獻花悼念、張貼文宣，現場亦多次成為示威衝突爆發點，旺角警署昨日（30日）曾被掟汽油彈襲擊。今日（31日）為事件五個月，下午起市民陸續帶同鮮花等再到太子站B1出口獻花，防暴警員多次步出警署並移除鮮花，其後有人以鐳射光照向警員，又有示威者如垃圾桶等堵路，防暴警員到場驅散，兩男兩女被帶上警車，警方又一度封鎖旺角道天橋一段截查數十人。

多名防暴警於旺角道天橋截查數十人。（余睿菁攝）

【2350】荔枝角道近新填地街再有防暴警員到場並設防線，其後離去。

【2338】現場消息指，旺角警署外有警員清理太子站外花壇時，有警員衝到對面銀行位置，將兩名青年帶入警署。現場群眾對事件感不滿及指罵警員。兩名自稱為被捕青年家長到達旺角警署稱尋找兒子，他們稱兒子22歲姓周，警署內防暴警員要求兩人稍等。【2320】始創中心及聯合廣場對開數人被截查，人士其後獲放行。警方指早前有人於上址用垃圾桶堵路，警員將垃圾桶搬離馬路。

【2300】天橋上被截查人士已獲放行，警員解除封鎖後離開。

【2230】大批防暴警員於旺角道天橋上包圍及截查約40名市民，包括搜袋及查看身份證。另外於天橋下亦有近40人被截查。

【2215】弼街一間涼茶店對開約四名男女被警員截查，其後四人被帶上警車。彌敦道防暴警員舉起藍旗警告在場人士正參與非法集結，要立即離開否則會以適當武力進行驅散。

【2202】防暴警員及警車到場，將垃圾桶推離馬路，其後截查兩名青年。

【2157】聯合廣場對開有示威者將多個大型垃圾桶推出彌敦道馬路。

【2147】警方Facebook專頁指晚上約9時30分，有蒙面暴徒集結於旺角警署外，以雜物堵塞太子道西近砵蘭街一帶的馬路，引致交通受阻。警方已到場採取執法行動，又稱嚴厲譴責暴徒罔顧公共安全的暴力違法行為。

【2145】港鐵職員關閉太子站C1出口。

【2136】多名防暴警員於太子站C2出口步出，到場清走路障，有警員手持可發射催淚彈及橡膠子彈的長槍。

【2128】有示威者將卡板、雪糕筒及紙皮箱等雜物置於太子站對開彌敦道及太子道西，有九巴玻璃被噴漆，警員於旺角警署平台位置舉藍旗。

【2118】旺角警署警員於2樓平台位置舉藍旗。

【2050】有人向警署照射鐳射燈。

【2031】市民於8時31分進行默哀。

【2015】於警員離開後，市民改將一片片花瓣插入鐵欄的空隙中。

【2008】防暴警再次步出警署，於清走鮮花等時有人稱警員為「清潔龍阿德」，又指地上有溪錢未拾走，有警員回應「留番畀你用呀」，其後警員又向在場記者舉起胡椒噴霧指嚇，稱不要衝擊警方。

【2000】警員離開後市民再次獻花，其間不時高叫口號。

【1945】防暴警員再次到場清走鮮花等物品，一名女士試圖在防暴清理時取回鮮花，被警員要求記錄資料。女士其後獲放行，警員指如再有第二次警告會作出票控。

弼街一間涼茶店對開約四名男女被警員截查，其後四人被帶上警車。（李澤彤攝）

途經九巴車頭玻璃被塗鴉。（李澤彤攝）

市民於晚上8時31分默哀。（余睿菁攝）

一名男子因揚聲器聲浪問題被截查，大截防暴警員到場。（余睿菁攝）

【1930】有市民帶同溪錢及蠟燭，置於太子站B1出口外地面。

【1918】警員離開後市民再次獻上鮮花及紙鶴。

【1910】一名男子於太子站C1出口對開用揚聲器播放歌曲「願榮光歸香港」，兩名軍裝警上前截查，其間男子疑拒絕合作，多名防暴警員再次步出警署。男子其後獲放行，指因揚聲器聲浪問題被截查，男子稱揚聲器不是屬於他，警方要求登記其資料，男子稱「又登，咪登過」，警員其後指他不合作，後來防暴到場，男子留下資料後獲放行，警員取走揚聲器。防暴警員其後又再拆走太子站B1出口外鮮花，有市民在場指罵，警員回應「廢人講廢話，唔使理佢」。

市民帶同鮮花到太子站B1出口獻花。（余睿菁攝）

去年8月31日太子站發生嚴重衝突，有示威者於車廂內疑與在場市民發生爭執及有肢體衝突。及後，大批速龍小隊人員及防暴警員進入太子站，於月台上進行追捕，並向車廂內戴口罩的人士揮動警棍及施放胡椒噴霧，多人受傷。警方於事件中拘捕60多人。

事件後，一直有傳言指當晚衝突有人死亡，政府及警方等部門曾多次澄清否認，港鐵事後亦曾公開26張當晚站內閉路電視截圖。惟公眾一直不滿，每個月的31號皆會在太子站外聚集及獻花。

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