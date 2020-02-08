【持械行劫】戴假髮口罩持槍接連劫兩服裝店　哈薩克裔公屋男被捕

黃大仙及葵涌於本月4日及7日發生2宗手法類似的持械行劫案，賊人闖入服裝店後亮出手槍型物體指嚇單獨看店的女店員，用索帶將店員綑綁後大肆搜掠，兩店舖合共損失約3.1萬元現金。 警方將兩案綜合調查後，今日（8日）在葵聯邨拘捕一名53歲無業的哈薩克裔男子，相信賊人每次犯案都會喬裝，包括戴上假髮、太陽眼鏡及口罩等，行動中警方在屋邨一個公共垃圾房起回犯案工具，包括BB彈氣槍、假髮及衣物等，疑犯被蒙頭帶署扣查。

黃大仙警區刑事總督察莫子威指，黃大仙大有街一間服裝店及葵涌廣場一間鞋店，分別於2月4日及7日發生手法相似的持械行劫案，遇劫店舖當時均是一人看舖，賊人亮出手槍型物體指嚇女店員，用索帶將店員綑綁後大肆搜掠，兩舖共損約3.1萬元現金。兩名遇劫女店員分別是47歲及57歲，幸無受傷。

黃大仙警區反黑組、情報組及重案組經過搜證及情報分析，鎖定兩案是同一賊人所為，鎖定其身份及住所後，今日（8日）下午4時於目標人物居住的葵涌葵聯邨住所埋伏，趁有關人在居所外出現時將其拘捕，並於疑犯住處的30米外一個公共垃圾房起回犯案工具。

2月4日黃大仙大有街一間服裝店遇劫，損失約6千多元現金。（資料圖片）

犯案時戴假髮、太陽眼鏡及口罩

莫子威表示賊人十分狡猾，每次犯案都喬裝，包括戴上假髮、太陽眼鏡及口罩等，警方在行動中檢獲假髮、仿製手槍及衣物等證物。被捕疑犯53歲，姓陶，是哈薩克裔男子，持有香港身份證，報稱無業，過去有盜竊、打架及傷人案底。莫子威指賊人十分機警，犯案前會於目標店舖附近徘徊一段時間，確保店內無客人後便行動，闖入店後即時大叫打劫，又會用BB彈氣槍指向店員頭部，掠得財物後迅速逃走，過程僅幾分鐘。而葵涌廣場一案，賊人更將一個紙箱放於店舖近門外位置，扮作該店非營業時間，以防客人登門。