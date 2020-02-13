旺角獨行賊持「玩具槍」劫六福珠寶　休班警、職員合力制服疑犯

周四（13日）早上11時許，一名52歲姓李男獨行賊，闖入旺角六福珠寶店行劫，他疑用天拿水潑向兩名女職員，再取出玩具槍聲稱「打劫」。男賊擸走一批金飾後奪門而出。珠寶店男職員發現男賊持玩具槍，於是追出截賊，與賊人時一男職員被咬傷。其間一名休班警員幫忙制服疑犯，所有金飾尋回未有損失。

旺角亞皆老街36-38號一間珠寶店，一名男賊入企圖搶劫，他取出一枝玩具槍槍聲稱「打劫」。 （鄧栢良攝）

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旺角警區刑事總督察吳德南表示，早於今日早上11時18分，一名男賊自行闖入旺角亞皆老街36-38號的六福珠寶店。男賊手持一樽懷疑天拿水，潑向店內兩女職員，並取出一枝懷疑手槍聲稱「打劫」。珠寶店職員據賊人指示，將一批珠寶交出，包括26對金製龍鳳鈪、88隻金手及48條金手鏈。

賊人將金飾放入自備的紅白藍袋，再奪門而出。其後店內三名職員發現疑犯的手槍為玩具槍，於是追出截賊。他們於轉角位將疑犯截停，糾纏其間一班休班警署警長路經，幫忙制服疑犯，再由到場的衝鋒隊人員，將男疑犯帶走。整個制服過程約五分鐘。

吳德南表示，經初步調查，男賊手持的為膠氣槍，可以發射BB彈，案發時槍內並沒有BB彈，而且槍的性能較低。珠寶店的所有金飾已尋回。初步相信該名52 姓李男子為獨行賊，他報稱無業及有案底。案件目前交由旺角重案組一隊調查。而疑犯整個犯案過程約兩分鐘，一名珠寶店男職員被疑犯咬傷左手背，他無大礙由救護車送院治理。