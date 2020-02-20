【九龍塘墮軌】17歲跆拳港隊少女斷腳留醫ICU　代港出賽屢獲獎項

港鐵九龍塘站今（20日）凌晨發生跳軌事件，傷者為17歲姓林少女，其雙腳慘被列車輾過，齊膝斷開，被救出時仍有知覺，送院搶救。據了解，傷者是擁有黑帶的香港跆拳道界的「明日之星」，為香港品勢隊隊員，多次出席亞洲的大型賽事，並且屢獲獎項。其教練民sir回覆本報時表示，少女性格乖巧，又指她目前情況隱定。

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受傷的姓林少女去年曾參加第23屆亞洲城市跆拳道錦標賽—品勢比賽，在15至17歲女子個人組別獲亞軍、15至17歲混雙組別亞軍，以及15至17歲女子團體冠軍。林因表現出色，去年獲香港跆拳道協會選中進入其年齡組別的女子黑帶組，代表香港隊到約旦，參加第10屆亞洲少年跆拳道錦標賽暨第5屆亞洲少年跆拳道品勢錦標賽。其教練民sir回覆本報時表示「佢好乖！」又指她目前情況隱定。

香港跆拳道協會發言人回覆時表示，少女為協會的成員﹑香港品勢隊隊員，又指希望少女可盡快康復。

事發於今（20日）凌晨零時23分，九龍塘站閉路電視錄影片段顯示，當時一列往上水的東鐵綫列車正進入九龍塘站，站在月台的林突然跳下路軌，列車收掣不及將她輾過，林的雙腳齊膝斷開，重傷浴血。消防員、救護員及坍塌搜救專隊人員趕赴現場救援，當時林仍有知覺，由救援人員救離路軌，再由救護車送往伊利沙伯醫院救治。據了解，目前少女留院深切治療部。