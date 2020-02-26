【武漢肺炎】沙田希爾頓中心住戶疑違隔離令　街坊揭發管理處報警

沙田疑有內地返港人士違隔離令。有區議員指，希爾頓中心有住戶一家人自上周六（22日）從內地返港，在14天家居隔離期間，男戶主疑多次外出，管理處查證後加強清潔有關樓層。區議員要求衞生署派員檢查，署方卻稱人手不足，着他報警。及至今日男戶主再度外出，管理處報警，警方到場調查。街坊擔心屋苑內爆發疫情，冀望「香港人自律啲」。

沙田希爾頓中心A座有住戶自內地返港，家居隔離期間疑多次外出。（林振華攝）

當區區議員衛慶祥表示，早前接獲希爾頓中心A座街坊求助，指有鄰居一家人上周六自內地返港，須家居隔離14天，但街坊發現男戶主數度外出，連日來均無衞生署人員巡查，令擔心萬一男戶主受感染，會造成交叉感染。

衛慶祥向大廈管理處查詢，翻查大廈出入紀錄，證實男戶主曾多次出入大廈。管理處致電對方，對方了解自己須進行家居隔離，但並無遵從。管理處惟有安排加強清潔該樓層。

衛慶祥致電衞生署，要求派員上門巡查，但署方今日回覆稱人手不足，建議他報警。及至今日（26日）傍晚約6時，男戶主再被發現外出，衛慶祥即時聯絡管理處報警，警方到場調查。

希爾頓中心B座住戶鍾先生得悉疑有人違隔離令後，擔心疫情會在屋苑內爆發，憂慮小朋友會受感染。他希望衞生署及警方能加強進跟家居隔離人士情況，但他理解可能人手不足，故更期望「香港人自律啲」。

衛慶祥指，昨日（25日）黃金商場一名租戶違隔離令被捕，加上今次沙田事件，他質疑非個別情況，相信有更多人在家居隔離令期間外出，只是無被舉報。

深水埗黃金電腦商場一名32歲男租客前日（24日）自內地返港後，未有遵守檢疫令在家居隔離，昨日擅自開舖營業。衞生署接獲其家人通報後，聯絡消防處，救護車將該名人士送往明愛醫院治理。