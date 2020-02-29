【沙角邨奪命火】街坊睹火光逃生聞男人呼救　鄰居嘆：男童好精靈

沙田沙角邨昨晚（28日）發生奪命火警，一輛電動滑板車疑短路起火，男戶主昏迷送院，其7歲幼子不幸身亡。鄰居楊小姐表示，其丈夫目睹煙霧彌漫又聽見疑似爆炸聲，便帶同她們逃離；她指不常與涉事家庭來往，但形容其幼子「好醒﹑好精靈！」另一位居於同層的老婦則憶述，事發時有人拍門叫她離開，「一開門見到啲人擁曬出𨋢」。

起火單位鄰居的門外，放有兩輛滑板車，據悉均屬起火單位戶主所有。

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今早記者返回涉事樓層，發現走廊牆壁多處熏黑，地下遺下大量積水，居民須涉水而行；有警員穿上水鞋在場搜證，共對擺放在事發單位門外的兩輛電動滑板車進行調查，清潔工則在場進行清理。

鄰居楊小姐表示，昨晚丈夫聽見案發單位內疑似有爆炸聲響，其後目睹煙霧彌漫，窗外出現火光，便立即帶同一家逃走，其丈夫又指曾聽見一名男子高呼「救命」。楊小姐表示，涉事單位男住戶任職廚師，一家三口每人均各擁一部滑板車，平時放於走廊上，又形容7歲的小朋友則「好醒﹑好精靈！」，但不常與他們往來。

另一名居於同層的老婦則憶述，事發時聽見嘈雜的聲音，及後有人拍門叫她離開，慌忙之下僅帶上手袋便離家，手機亦未有取走，形容「一開門見到啲人擁曬出𨋢」。她續指，平時不常與男住戶一家打招呼，但經常看見男住戶帶兒子踩電動滑板車。

昨晚11時36分，沙角邨金鶯樓13樓一單位內，一輛電動滑板車突然起火，濃煙直捲半空，及後至少100名居民倉皇逃至安全地方。事件中一對姓黃（48歲及7歲）戶主父子、以及姓鄭（41歲）女鄰居被困，由消防員救出，男童經搶救後不治，黃父目前情況危殆，同在單位內的一名女鄰居則因吸入濃煙不適送院，情況穩定。