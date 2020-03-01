【跑馬地炸彈】二戰時期千磅美式炸彈　警耗12小時終銷毀

跑馬地錫克廟重建地盤昨日（29日）驚現戰時炸彈，警方最終花約12小時終將其銷毀。警方表示，該個炸彈屬於二戰時期的美式空投炸彈，重約一千磅，由於炸彈狀態不穩及，需疏散附近約300人後，即場銷毀炸彈。軍事專家指香港在二戰時期設不同的軍事設施，灣仔一帶有如油庫及船塢，而舊啟德機場、即現今土瓜灣一帶亦為盟軍目標，美軍多次組織轟炸機空襲，而未有即時爆炸的炸彈，在70多年後工地重現。

爆炸品處理課以沙包包圍炸彈。（余睿菁攝）

跑馬地分區指揮官梁彥文總督察表示，昨日早上約11時半，一名地盤工人於二級歷史建築灣仔「錫克廟」重建工地施工其間，於地盤發現疑似炸彈。警方爆炸品調查科及後到場，確認為該枚戰時炸彈，重約1,000磅，長1.35米，直徑為0.4米。警方後來以現場銷毀方式處理炸彈，其間附近交通需要改道，道路亦需封閉，約300人需要疏散，整個過程耗時約12小時。引爆過程之中無人受傷，亦無財物損毀。

警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德則表示，該個炸彈屬於二戰時期的美式空投炸彈，炸彈狀態不穩定且危險，不宜移走，需即將銷毀。他又指炸彈隨著時間推移，會變得更不穩定，因此需要小心處理，並確保其狀態穩定。他向受影響市民致歉。

軍火專家表示二戰期間世界各地戰火連連，日軍於1941年攻陷香港島。由於香港當時有不同的軍事設施，如油庫及船塢等等，另外啟德機場亦為盟軍目標，多次組織轟炸機空襲本港，至1945年更展開大規模的空襲，約300架軍機轟炸香港，更不幸誤中灣仔一帶，當年造成許多的炸彈均埋於現時灣仔、尖沙咀、土瓜灣土底下。專家又指，炸彈埋在泥土下「唔搞佢一路有效」，只要在密封環境即可保存，相信警方爆炸品處理課考慮到該枚炸彈引信裝置情況不確定，故決定原定引爆，不作移動。