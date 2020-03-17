愛東邨單位電動輪椅起火　堵塞唯一通道　4家庭無法「走火警」

筲箕灣愛東邨發生電動輪椅爆炸事件，當時輪椅在走廊中央起火，堵塞其他住戶的唯一走火通道，險象環生。鄰居指出，當時聽到屋外有爆炸聲，赫見電動輪椅爆炸，卻因走火通道被堵塞，無奈地被困家中。

居住在肇事單位對面的朱先生指，事發時不斷聽到爆炸聲，於是探頭出屋外，赫見走廊滿佈濃煙，而停泊在走廊的電動輪椅更發生爆炸，一度現火光，朱先生見狀立即關門、躲在屋內。其後，他欲「走火警」逃生，卻因電動輪椅停泊在走廊未能離開，僅能無奈地被困屋內，直至消防趕抵將火救熄後，才能離開。

朱先生續指，肇事家庭搬入該單位2年多，男戶主有一輛電動輪椅及一輛手推輪椅，惟未曾將輪椅擺放於走廊，因此朱先生相信有人發現電動輪椅起火後，才把它推出走廊。朱先生該輪椅擺放位置近其單位大門，使他未能「走火警」，非常危險。

肇事單位外的走廊牆身及地磚被燒至磚塊剝落。(陳諾希攝)

早上9時許，記者重返現場發現，肇事單位外的走廊兩邊牆身及地磚被燒至磚塊剝落，牆身更出現多條長裂痕、天花則熏黑；鄰近單位的大門亦被熏黑，住戶正清潔大門。而起火的電動輪椅停泊在走廊中央，堵塞了其餘4戶人的唯一走火通道。

電動輪椅起火 女童窗邊揮毛巾求援

事發在今日凌晨0時許，筲箕灣愛東邨愛澤樓一單位突然起火。當時男女戶主逃出屋外後，赤腳的女子驚惶失措表示，9歲女兒仍然被困，有居民亦目睹一名女童，在窗邊揮動毛巾求救。幸消防及時趕抵將火救熄，並將女童救出，母女2人均被熏黑，一家3口事後一併由救護員送院。

消息稱，姓林男戶主因為行動不便，需以電動輪椅代步。事發時屋內的電動輪椅並非處於充電狀態，但突然起火釀成火警，並一度傳出爆炸聲，消防調查後相信無可疑。