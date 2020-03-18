深水埗找換店「走數」涉騙逾千萬　老闆夫婦被捕　疑生意失敗盜款

深水埗找換店早前發生匯款騙案，涉款約1,170萬元，涉案的老闆夫婦今日（18日）被捕，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。消息稱，涉案夫婦早前疑生意失敗而盜取客戶款項，今早到深水埗警署自首。 案件於本周一（16日）揭發，當時大批市民到北河街一間找換店投訴，稱經找換店匯款至內地，但對方卻未有收到款項，懷疑受騙並集體報案。警方至今日接獲174人報案，涉及金額約1,170萬元。 涉案夫婦分別於深水埗、旺角及長沙灣經營7間找換店，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，分別於本周一及二被海關暫時吊銷經營牌照，另他們於深水埗無牌經營1間找換店。

警方今午將被捕人帶返找換店調查。（林振華攝）

涉案夫婦為51歲女子及57歲男子，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」，正被扣留調查。據了解，涉案找換店老闆姓江，他今早與妻子到深水埗警署自首。據悉，江氏夫婦分別於深水埗、旺角及長沙灣經營7間找換店，包括北河街3店，本周一及周二先後被海關暫時吊銷2個經營牌照，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。此外，海關同時發現夫婦於深水埗無牌經營另1間找換店，正展開調查。

今日傍晚約6時半，多名防暴警察到北河街96號永豐人民幣找換店戒備，其後探員押着載上頭套的男女到場，進入找換店蒐證。至晚上近8時，警方在店內檢走點鈔機及電腦返署調查，而該對男女則被押往桂林街115號地下另一間找換店蒐證。