失控小巴司機涉危險駕駛被捕　專家教路乘客自保三招

上水44A小巴切雙白線兼擦石壆，引起乘客驚呼，更出手搶軚控制車輛，57歲姓盧司機涉危險駕駛被警方拘捕。專家分析專線小巴路線固定，事件非因蕩失路而起，相信與司機身體或當刻判斷力失常有關，指出乘客為求自保可好言提醒司機慢駛，進一步可輕扶軚盤，甚至拉手掣。惟他認為片中乘客過於驚慌，大叫只會令司機更加緊張，無法作出理性決定。

涉事44A小巴左方車頭燈有裂紋，被警方拖走檢查，小巴司機被捕。（鄧栢良攝）

一輛上水44A小巴昨日（1日）下午時份，沿元朗公路往屯門方向行駛時突然左搖右擺，兩度靠近路壆，第二次時造成震動。今日車站所見涉事小巴左邊車頭燈有少許裂紋。

香港汽車工業學會會長李耀培指片段顯示小巴越雙白線，又駛近石壆，這些不理性行為相信與不熟路無關，估計司機視力或判斷力失常。避免此類事件，首先司機要判斷自身精神狀態，感到不適就不宜開車，「唔好為賺多日錢而搏一搏」，如果行駛期間身體異常，應該在慢線或影線停車，並打死火燈。

對於小巴公司稱當時在高速公路行駛不宜停車，李耀培指任何高速公路上車輛或司機情況出現問題，都絕對可以打左燈停於慢線安全位置，然後打死火燈示意，「（行）高速一樣有爆胎情況，繼續開車咪仲危險？」而停車後司機與乘客應站在車輛後方10至15米外安全位置例如行人路或欄杆後。

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乘客自保三招：安慰司機、協助控制軚盤、報警

至於片中乘客驚呼大叫，他批評這些反應只會弄巧反拙，令司機更加緊張和容易分心，「唔係你嗌佢（司機）就會理性，嗌完仲衰咗，佢仲驚。」為求自保，乘客首先應戴安全帶，坐前方乘客可以安慰司機「請你慢車、停車」，如有車牌，可以幫忙控制軚盤方向，甚至拉手掣、打死火燈，響安警告其他駕駛者。片中有乘客甚至打開車門，李耀培強調行車期間不應打開車門：「忽然停車，飛出車門，仲慘過撞車。」而且應該第一時間報警。