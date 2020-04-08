恐怖狗場101犬被虐　女場主囚7周罰2.7萬元　愛協批判刑過輕

元朗逢吉鄉3年前揭發疑有非法狗場養殖101隻狗，場內狗狗困於籠內，有營養不良及脫毛情況，部份狗狗甚至被割去聲帶。女場主被票控殘酷對待動物等罪，今（28日）被押解至屯門裁判法院認罪，裁判官直斥被告行為自私，判監7周及罰款2.7萬元。 協助善後及關注案件的愛護動物協會認為，相較過往同類案件，此案的監禁刑期過輕，而狗場每隻繁殖出來的狗狗，可為場主帶來約7,000至2萬元利潤，現時判罰的金額並無阻嚇力，認為法庭應判處更重刑罰，以免更多無辜動物受到傷害。

2017年，元朗有懷疑非法狗場，101隻狗狗受虐。（愛協提供圖片）

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愛協認為是次案件判刑過輕，未能帶來阻嚇力，指同類型及涉及大量動物的虐畜案件均曾監禁1年，是次判刑卻只是7周，而案件的受害動物是用作商業繁殖，而經繁殖而來的狗隻，每隻約可帶來7,000至2萬元利益，協會因此認為，此案僅罰款2.7萬元並無阻嚇作用，希望法庭判處更重刑罰，以免更多無辜動物受到傷害。

被虐狗狗瘦骨嶙峋 營養不良

愛協表示，在2017年10月31日及11月1日，愛協、漁護署及警方展開２日聯合行動，突擊搜查涉案狗場，在元朗逢吉鄉的空地發現有3個貨櫃共圈養101隻狗，大部份狗隻是貴婦狗及芝娃娃，牠們被困於籠內，部份瘦骨嶙峋，有營養不良、脫毛、白內障等問題，也有部份被割去聲帶。愛協形容現場狗隻的生活環境惡劣，貨櫃光線不足，並有「籠叠籠」的情況，狗狗亦缺乏清水及糧食。警方把案件列作殘酷對待動物處理，愛協則在現場提供協助及帶走部分需要列為證物的動物。

在行動中，愛協共派出8名督察及1名獸醫到場協助處理動物，先後撿走共46隻動物，其中一隻狗其後在協會誕下4隻幼犬，即共50隻狗狗，其他則由漁護署帶走或交還場主。

多隻被虐的狗狗已經展開新生活。（愛協提供圖片）

部分狗狗因身體問題離世

在審訊期間，協會需要動用不少額外資源、空間及人手，為涉案動物提供必要的藥物治療、獸醫檢查、日常照顧及行動訓練評估等。同時，愛協也需要為警方提供獸醫報告及專家證詞，以作法庭證供。愛協最終不但照顧了50隻狗狗，更經由漁護署轉介接收其餘23隻狗狗，除了部分因身體問題離世外，當中67隻狗狗成功經由愛協找到新家，開展新生活。