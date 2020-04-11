旺角母子外遊遭爆竊失40萬　戶主：賊人爆天台屋、冒簽百萬元支票

兩母子於澳洲探親2個月，遭賊人爆竊及擅開百萬元支票！案中戶主陳先生與母親，昨晚（10日）從澳洲回港後，在亞博館留下唾液樣本後，現正在家中接受強制隔離令，今日（11日）早上他們隔着大門接受傳媒訪問。 陳指，早前其天台屋遭人爆竊，賊人偷去其支票簿，並開出3張美金支票及一張100萬元港幣支票。幸而陳先生支票戶口無存款，加上中止交易，賊人空手而回。陳續指，單位目前一片混亂，案件已交由警方調查。據了解，戶主損失約40萬元財物，包括參茸海味、外幣及金飾等。

佢哋（賊人）開咗3張美金支票，仲有百幾萬港幣支票，不過我支票戶口無擺錢，就過唔到數。 戶主陳先生 25歲

案中戶主陳先生與母親，昨晚（10日）從澳洲回港後，在亞博館留下唾液樣本後，現正在家中接受強制隔離令，今日（11日）早上他們隔着大門接受傳媒訪問。（黃偉民攝）

賊人撬爛房門 屋內近＄40萬財物遭盜

「我哋損失好慘！」早前發現有人開出百萬元支票，陳先生與母親感事有蹺蹊，於是買機票回港。昨晚，兩母子回到旺角同興大廈住所，赫見單位遭大肆搜掠，單位一片混亂、雜物散落一地。「賊人撬爛我哋房門，但大門無撬爛，警方仲調查緊。」

陳指出，他們為業主，早前同層有另外2戶租客，惟近月對方已經遷出單位。據了解，屋內近40萬元財物遭盜，包括屋契、參茸海味、約值30萬元外幣（美金、泰銖、台幣）、約5萬元現金、約值5萬元金飾、1部約值1.3萬元平板電腦。

警方：案件列作爆竊 暫未有人被捕

警方表示，今日（11日）凌晨1時許，接獲一名25歲姓陳男子報案，對方指接到銀行通知，懷疑有人盜用他的支票，並已暫停其交易。其後陳發現，他位於旺角通菜街的住所有搜掠痕跡，懷疑被人爆竊。警方接報到場調查，經初步點算，單位內約值30萬元的外幣、約5萬元現金、1部約值1.3萬的平板電腦、約值5萬元的金飾及數本支票簿被偷。警方經初步調查，案件列作爆竊，交由旺角警區刑事調查隊第8隊跟進，暫未有人被捕。