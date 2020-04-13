葵芳街頭遭縱火現2處火頭　紙皮雜物焚毁　拾荒婦無奈：執咗2星期

葵芳懷疑發生縱火案。周一（13日）清晨近6時，禮芳街與盛芳街交界葵芳社區會堂對開，據報有紙皮等雜物起火，並傳出輕微爆炸聲，多名途人報警。 消防接報趕抵，發現2處相距約10多米的地點起火，立即將火救熄，事後一堆紙皮、卡式石油氣罐、2輛手推車、及一批用紙箱載着的薯仔被燒毀。消防相信起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」，交由葵青警區刑事調查隊第五隊跟進。案件中無人受傷，毋須疏散。

葵芳社區會堂對開2處相距約10多米的地點起火，一堆紙皮、手推車及用紙箱載着的薯仔被燒毀。（劉定安攝）

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《香港01》記者今早再到涉事現場了解，尋獲燒毁的紙皮及手推車的主人蘭姨（68歲），她稱今晨5時半到場時仍無異樣，至約5時45分時得悉現場起火，前往查看發現紙皮正焚燒。

蘭姨稱過去20年都拾紙皮及爛鐵等變賣幫補生計，每天清晨5時許便開始執拾廢物，至晚上店舖關門才回家，是次被燒毁的紙皮是她過去2星期拾來，主要是載蘋果及橙的紙箱，估計可賣200多近300元。而案中被燒毀的薯仔亦是撿拾所得，「見有店舖唔要，（諗住）食得唔好嘥」。

蘭姨稱沒有領綜援，執廢物變賣是希望幫補生活費，由於家人着她不要再拾，於是不敢將廢物帶回家，只能放在街頭。她指過去沒有發生過縱火事件，懷疑是去年年底與其他人曾發生「爭發泡膠」事件，因此結怨而觸發是次縱火事件。