葵芳街頭紙皮遭縱火　現場雜物堆積　發泡膠箱高如牆變衛生黑點

葵芳社區會堂對開路邊今晨發生懷疑縱火案，在相隔10多米位置發現2處火頭，擺放在街頭的紙皮、手推車被燒毀。 《香港01》記者今早再到事發現場附近了解，發現盛芳街一帶有多輛載有紙皮手推車霸佔行車線，而行人路一邊則堆有發泡膠箱及用以裝菜的膠籃等，疊高得如巨牆。而盛芳街的狹窄後巷內，有多名執荒婦正整理紙皮及其他雜物。當有回收車駛至仁芳街，拾荒者立即上前變賣拾來物品。 對於拾荒者而言，變賣廢物是維持生計的方法；但對於該區居民而言，長期堆積的紙皮、發泡膠箱會造成衛生問題。當區區議員稱，涉事位置紙皮雜物堆積的問題存在已久，不時接獲居民投訴，惟食環署清理後紙皮會再出現，問題無法根治。

智芳街有多堆紙皮雜物，更有發泡膠箱疊成高牆。（鄧詠中攝）

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記者今午到智芳街一帶了解，發現街頭位置雖掛有食環署的橫幅，提醒市民隨便棄置廢物會被檢控，但短短的街道上有多堆發泡膠箱、紙皮、垃圾等，有多位拾荒人士正把可變賣的廢物整理出來。

街頭出現大量的紙皮雜物，更有多個發膠箱堆疊成高牆，甚至惹來老鼠出沒，造成環境衛生問題，令居民感到滋擾。民主黨興芳區議員唐皓文稱，葵芳社區會堂附近的街道常有紙皮、發泡膠箱及垃圾堆積，已造成環境衛生問題，尤以智芳街最嚴重。唐皓文稱，因拾荒者經常在該處收集拾來的廢物，待堆積到一定的份量時再賣，而附近的商舖因知道有拾荒者出沒，為貪方便就將垃圾及紙皮等丟棄在街道，因此出現了街道有大量紙皮、垃圾的現象。

唐皓文稱，涉事一帶有不少住宅，不時有街坊投訴有關情況造成環境衛生問題，甚至有老鼠出現，他只好向食環署轉介，讓署方派員來清走垃圾，但問題無法根治。對於今早有紙皮遭縱火，唐皓文擔心日後再發生火警時，會對附近商舖及居民構成危險。

盛芳街的狹窄後巷內，多位執荒婦正在整理紙皮及其他廢物。（鄧詠中攝）

今晨5時許，禮芳街與盛芳街交界葵芳社區會堂對開一堆紙皮、卡式石油氣罐、兩輛手推車、及一批用紙箱載着的薯仔等起火，消防接報趕抵，發現相距約10多米的地點有2處火頭，立即將火救熄，消防相信起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」，案件中暫未有人被捕。