警破偷車械劫集團　涉劫4間油站便利店　截2失車拘2男子

警方新界北總區在3至4月接獲4宗持械搶劫案，4間24小時油站便利店遇劫，合共損失1.8萬元。警方經調查後鎖定一個懷疑三合會犯罪集團，昨日分別在八鄉及油麻地截獲2輛失車並拘捕2名疑犯，同時在1名疑犯住處檢獲毒品及總值16萬元失物。

警方破偷車械劫集團，被捕男子蒙頭帶走調查。（林振華攝）

新界北總區重案組第二隊溫景亨總督察表示，今年3至4月，元朗、大埔、天水圍及落馬洲都有24小時油站便利店遇劫，犯人會選擇凌晨1時至清晨5時犯案，一般會有2至3名賊人蒙面行動，當1人持武器威嚇店員，同黨則偷財物，過程中會有接應車輛方便逃走。

警方鎖定一個懷疑三合會犯罪集團，昨日分別在八鄉及油麻地截獲2輛失車，車牌與行實證不符，警方在其中1輛失車內檢獲武器，包括牛肉刀、鐵通和錘仔。行動中，警方拘捕2名36歲涉案疑犯，分別姓郭及姓周，各報稱無業及運輸工，涉嫌行劫、爆竊、車內盜竊、販毒及擅自取去交通工具等罪名。

檢獲約16萬元失物

警方發現犯人會在九龍及新界偷車和偷車牌，犯案時會套假牌逃避追捕，增加調查難度。警方在其中1名犯人住處檢獲約10克懷疑氯胺酮、電子磅、爆竊工具及一批失物，總值約16萬元。案件交由新界北總區重案第2隊跟進，不排除再有更多人被捕。

警方呼籲，商舖東主應加強防盜措施，如遇可疑人應盡快聯絡警方；車主亦應避免將車輛在街上泊過夜，宜泊入停車場及裝上車cam。